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20:04 (мск), источник: ТАСС

Харден рискует пропустить начало сезона в НБА из-за похода в стриптиз-клуб

ТАСС, 23 декабря. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» Джеймс Харден может пропустить начало сезона из-за нарушения санитарного протокола. Об этом сообщает журналист ESPN Тим Макмэхон.

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Источник: AP (sport)

Ранее в сети появилось видео, на котором Харден находится в стриптиз-клубе. По правилам НБА во избежание риска заражения баскетболистам запрещено посещать бары, клубы и другие места, в которых собирается более 15 человек.

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По информации Макмэхона, «Хьюстон» совместно с НБА изучают запись, чтобы установить дату съемки. Если подтвердится, что видео снято недавно, к баскетболисту могут быть применены санкции.

Ранее Хардена уже уличали в нарушении санитарного протокола, баскетболист посещал клубы в Лас-Вегасе во время тренировочного лагеря. Тогда лига потребовала, чтобы Харден в течение шести дней сдавал тесты на коронавирус, прежде чем получить возможность приступить к тренировкам.

Регулярный чемпионат НБА стартовал в ночь на среду. «Хьюстон» первый матч проведет 24 декабря (начало — 04:00 мск) против «Оклахомы». Харден — самый ценный игрок НБА в сезоне-2017/18, восьмикратный участник Матча звезд НБА.

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