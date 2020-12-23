Харден рискует пропустить начало сезона в НБА из-за похода в стриптиз-клуб

Ранее в сети появилось видео, на котором Харден находится в стриптиз-клубе. По правилам НБА во избежание риска заражения баскетболистам запрещено посещать бары, клубы и другие места, в которых собирается более 15 человек.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--080275ed36c798d926ec { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--080275ed36c798d926ec { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--080275ed36c798d926ec" data-vnd="080275ed36c798d926ec" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=080275ed36c798d926ec" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Макмэхона, «Хьюстон» совместно с НБА изучают запись, чтобы установить дату съемки. Если подтвердится, что видео снято недавно, к баскетболисту могут быть применены санкции.

Ранее Хардена уже уличали в нарушении санитарного протокола, баскетболист посещал клубы в Лас-Вегасе во время тренировочного лагеря. Тогда лига потребовала, чтобы Харден в течение шести дней сдавал тесты на коронавирус, прежде чем получить возможность приступить к тренировкам.