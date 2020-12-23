Харден рискует пропустить начало сезона в НБА из-за похода в стриптиз-клуб
ТАСС, 23 декабря. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» Джеймс Харден может пропустить начало сезона
ТАСС, 23 декабря. Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» Джеймс Харден может пропустить начало сезона
Ранее в сети появилось видео, на котором Харден находится в
По информации Макмэхона, «Хьюстон» совместно с НБА изучают запись, чтобы установить дату съемки. Если подтвердится, что видео снято недавно, к баскетболисту могут быть применены санкции.
Ранее Хардена уже уличали в нарушении санитарного протокола, баскетболист посещал клубы в
Регулярный чемпионат НБА стартовал в ночь на среду. «Хьюстон» первый матч проведет 24 декабря (начало — 04:00 мск) против «Оклахомы». Харден — самый ценный игрок НБА в сезоне-2017/18, восьмикратный участник Матча звезд НБА.