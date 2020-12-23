«Лейкерс» получили чемпионские перстни. У Леброна это четвертый — он все равно радовался как ребенок

«Лейкерс» снова проиграли «Клипперс» на старте сезона, это значит, что Леброн и его команда готовы к новому чемпионскому походу. Прошлый начинался именно так: с проигранной битвы за Лос-Анджелес.

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Впрочем, результат первого матча — чуть ли не единственное, что напоминает о прошлом сезоне. Слишком многое сейчас иначе. И если 19 тысяч зрительских мест на самой знаменитой арене Калифорнии, возможно, когда-нибудь еще заполнятся, то Коби Брайант не вернется.

В октябре, когда «Лос-Анджелес» играл финал с «Майами» и вот-вот должен был стать чемпионом, мир разделился на две половины. Одни говорили, что «Лейкерс» не придется выбирать, кому посвятить эту победу. Другие ненавидели саму мысль о том, чтобы смешать трагедию Брайанта и праздник чемпионства.

Смерть и радость — действительно странное сочетание. Но совсем без темы Коби в этот жестокий год не обойтись. Попробуйте сейчас сказать, что Мамба не помог «Лейкерс» завоевать этот титул.

Брайант был в этот вечер в каждом символе, в каждой мелочи.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJE6_mcjnvn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Los Angeles Lakers (@lakers)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже на эмблеме чемпионской церемонии было 17 звезд — по числу титулов «Лейкерс», — 5 из которых другого цвета и обозначают победы с Коби.

А дизайн перстней — вообще отдельная история. Награды чемпионов НБА всегда пропитаны символизмом (мы рассказывали, что означает каждая деталь в предыдущем перстне Леброна), а нынешние — особенно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJH8UXNDWyW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJH8UXNDWyW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJH8UXNDWyW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Los Angeles Lakers (@lakers)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пурпурная литера L состоит из 17 аметистов (17-й титул в истории клуба), каждый из которых весит 0,95 карат (95 дней, проведенных «Лейкерс» в пузыре в Орландо). Еще перстень украшен желтыми бриллиантами весом 0,52 карат (52 победы в регулярном чемпионате). На каждом кольце — слово «единство», ставшее символом борьбы НБА с расовой несправедливостью. И написанный рукой Леброна Джеймса слоган «Оставить наследие», под которым «Лейкерс» провели весь этот сезон.

Под съемной крышкой перстня — изображения маек легенд «Лейкерс», висящих под крышей «Стэйплс-центра». Черным цветом выделены майки с номерами 8 и 24, под которыми играл Коби.

Всего на перстне — 804 драгоценных камня общим весом 16,45 карат (3,29 грамма).

Самому длинному и необычному сезону в истории лиги — необычная церемония. В лиге все еще действует жесткий COVID-протокол, а вне пузыря в Диснейленде риска еще больше. Если раньше перстни вручали (буквально — то есть передавали из рук в руки), то теперь каждый игрок подходил к одной из стоек в центральном круге и сам забирал самое дорогое ювелирное украшение в своей жизни. А в это время его родные выступали на большом табло: «Мы, семья такого-то, сегодня здесь, чтобы вручить ему его чемпионский перстень».

Не нужно быть баскетбольным академиком, чтобы догадаться, кто праздновал сильнее всех.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ha5eyRBTnNI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У нас к этому видео только два вопроса:

1. Почему у отца Алекса Карузо волос на голове больше, чем у 26-летнего сына?

2. Сколько еще перстней должен выиграть Леброн, чтобы начать вести себя более взросло?

Мистер Джеймс, ваш старший сын скоро сам будет играть в НБА, а вы все новым игрушкам радуетесь. Ладно, молчим. Имеете право.

Чемпионский баннер не открывали. Он дождется, когда в «Стэйплс-центр» вернутся болельщики.

Кстати, Леброна поздравляла не только его семья, но и ученики его школы I Promise. Дать сотням детей в родном Акроне шанс в жизни — важнее, чем догнать Майкла Джордана по титулам.

Самое крутое поздравление вечера — Королю баскетбола от Короля рэпа. Снуп Догг все красиво разложил: «“Лейкерс” выиграли 17-й титул в 17-й год Леброна в лиге. Смотрите, на мне тоже чемпионский кубок. Сегодня начинается 18-й сезон. Леброн, ты готов принести нам 18-е чемпионство? Лейк-шоу-2021, поехали!».