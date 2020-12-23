«Лейкерс» получили чемпионские перстни. У Леброна это четвертый — он все равно радовался как ребенок
В НБА стартовал 75-й сезон. Кевин Дюрант обыграл свою бывшую команду, а «Клипперс» победили чемпиона.
В НБА стартовал 75-й сезон. Кевин Дюрант обыграл свою бывшую команду, а «Клипперс» победили чемпиона.
«Лейкерс» снова проиграли «Клипперс» на старте сезона, это значит, что Леброн и его команда готовы к новому чемпионскому походу. Прошлый начинался именно так: с проигранной битвы за
Впрочем, результат первого матча — чуть ли не единственное, что напоминает о прошлом сезоне. Слишком многое сейчас иначе. И если 19 тысяч зрительских мест на самой знаменитой арене Калифорнии, возможно,
В октябре, когда «Лос-Анджелес» играл финал с «Майами» и
Смерть и радость — действительно странное сочетание. Но совсем без темы Коби в этот жестокий год не обойтись. Попробуйте сейчас сказать, что Мамба не помог «Лейкерс» завоевать этот титул.
Брайант был в этот вечер в каждом символе, в каждой мелочи.
Даже на эмблеме чемпионской церемонии было 17 звезд — по числу титулов «Лейкерс», — 5 из которых другого цвета и обозначают победы с Коби.
А дизайн перстней — вообще отдельная история. Награды чемпионов НБА всегда пропитаны символизмом (мы рассказывали, что означает каждая деталь в предыдущем перстне Леброна), а нынешние — особенно.
Пурпурная литера L состоит из 17 аметистов (17-й титул в истории клуба), каждый из которых весит 0,95 карат (95 дней, проведенных «Лейкерс» в пузыре в Орландо). Еще перстень украшен желтыми бриллиантами весом 0,52 карат (52 победы в регулярном чемпионате). На каждом кольце — слово «единство», ставшее символом борьбы НБА с расовой несправедливостью. И написанный рукой Леброна Джеймса слоган «Оставить наследие», под которым «Лейкерс» провели весь этот сезон.
Под съемной крышкой перстня — изображения маек легенд «Лейкерс», висящих под крышей «Стэйплс-центра». Черным цветом выделены майки с номерами 8 и 24, под которыми играл Коби.
Всего на перстне — 804 драгоценных камня общим весом 16,45 карат (3,29 грамма).
Самому длинному и необычному сезону в истории лиги — необычная церемония. В лиге все еще действует жесткий
Не нужно быть баскетбольным академиком, чтобы догадаться, кто праздновал сильнее всех.
У нас к этому видео только два вопроса:
1. Почему у отца Алекса Карузо волос на голове больше, чем у 26-летнего сына?
2. Сколько еще перстней должен выиграть Леброн, чтобы начать вести себя более взросло?
Мистер Джеймс, ваш старший сын скоро сам будет играть в НБА, а вы все новым игрушкам радуетесь. Ладно, молчим. Имеете право.
Чемпионский баннер не открывали. Он дождется, когда в «Стэйплс-центр» вернутся болельщики.
Кстати, Леброна поздравляла не только его семья, но и ученики его школы I Promise. Дать сотням детей в родном Акроне шанс в жизни — важнее, чем догнать Майкла Джордана по титулам.
Самое крутое поздравление вечера — Королю баскетбола от Короля рэпа. Снуп Догг все красиво разложил: «“Лейкерс” выиграли 17-й титул в 17-й год Леброна в лиге. Смотрите, на мне тоже чемпионский кубок. Сегодня начинается 18-й сезон. Леброн, ты готов принести нам 18-е чемпионство? Лейк-шоу-2021, поехали!».
Антон Соломин