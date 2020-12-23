Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Эйбар
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Аталанта
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Лацио
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи
Торино
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Кальяри
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Сассуоло
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Дженоа
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Беневенто
02
Футбол. Зарубежный
23.12
Реал
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
23.12
Бордо
Реймс
13
Футбол. Зарубежный
23.12
Ланс
Брест
21
Футбол. Зарубежный
23.12
Ним
Дижон
13
Футбол. Зарубежный
23.12
Ницца
Лорьян
22
Футбол. Зарубежный
23.12
Ренн
Метц
10
Футбол. Зарубежный
23.12
Верона
Интер
12
Футбол. Зарубежный
23.12
Хетафе
Сельта
11
Хоккей. КХЛ
23.12
Торпедо НН
Сочи
41
Хоккей. КХЛ
23.12
Спартак
Витязь
53
Хоккей. КХЛ
23.12
Авангард
Барыс
13
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
23 декабря, источник: Матч ТВ

«Лейкерс» получили чемпионские перстни. У Леброна это четвертый — он все равно радовался как ребенок

В НБА стартовал 75-й сезон. Кевин Дюрант обыграл свою бывшую команду, а «Клипперс» победили чемпиона.

Наверх
Источник: AP (sport)

«Лейкерс» снова проиграли «Клипперс» на старте сезона, это значит, что Леброн и его команда готовы к новому чемпионскому походу. Прошлый начинался именно так: с проигранной битвы за Лос-Анджелес.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

Впрочем, результат первого матча — чуть ли не единственное, что напоминает о прошлом сезоне. Слишком многое сейчас иначе. И если 19 тысяч зрительских мест на самой знаменитой арене Калифорнии, возможно, когда-нибудь еще заполнятся, то Коби Брайант не вернется.

В октябре, когда «Лос-Анджелес» играл финал с «Майами» и вот-вот должен был стать чемпионом, мир разделился на две половины. Одни говорили, что «Лейкерс» не придется выбирать, кому посвятить эту победу. Другие ненавидели саму мысль о том, чтобы смешать трагедию Брайанта и праздник чемпионства.

Смерть и радость — действительно странное сочетание. Но совсем без темы Коби в этот жестокий год не обойтись. Попробуйте сейчас сказать, что Мамба не помог «Лейкерс» завоевать этот титул.

Брайант был в этот вечер в каждом символе, в каждой мелочи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Даже на эмблеме чемпионской церемонии было 17 звезд — по числу титулов «Лейкерс», — 5 из которых другого цвета и обозначают победы с Коби.

Во время загрузки произошла ошибка.

А дизайн перстней — вообще отдельная история. Награды чемпионов НБА всегда пропитаны символизмом (мы рассказывали, что означает каждая деталь в предыдущем перстне Леброна), а нынешние — особенно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пурпурная литера L состоит из 17 аметистов (17-й титул в истории клуба), каждый из которых весит 0,95 карат (95 дней, проведенных «Лейкерс» в пузыре в Орландо). Еще перстень украшен желтыми бриллиантами весом 0,52 карат (52 победы в регулярном чемпионате). На каждом кольце — слово «единство», ставшее символом борьбы НБА с расовой несправедливостью. И написанный рукой Леброна Джеймса слоган «Оставить наследие», под которым «Лейкерс» провели весь этот сезон.

Читайте также
Чемпионы НБА «Лейкерс» проиграли «Клипперс» на старте нового сезона

Под съемной крышкой перстня — изображения маек легенд «Лейкерс», висящих под крышей «Стэйплс-центра». Черным цветом выделены майки с номерами 8 и 24, под которыми играл Коби.

Всего на перстне — 804 драгоценных камня общим весом 16,45 карат (3,29 грамма).

Самому длинному и необычному сезону в истории лиги — необычная церемония. В лиге все еще действует жесткий COVID-протокол, а вне пузыря в Диснейленде риска еще больше. Если раньше перстни вручали (буквально — то есть передавали из рук в руки), то теперь каждый игрок подходил к одной из стоек в центральном круге и сам забирал самое дорогое ювелирное украшение в своей жизни. А в это время его родные выступали на большом табло: «Мы, семья такого-то, сегодня здесь, чтобы вручить ему его чемпионский перстень».

Не нужно быть баскетбольным академиком, чтобы догадаться, кто праздновал сильнее всех.

Во время загрузки произошла ошибка.

У нас к этому видео только два вопроса:

1. Почему у отца Алекса Карузо волос на голове больше, чем у 26-летнего сына?

2. Сколько еще перстней должен выиграть Леброн, чтобы начать вести себя более взросло?

Мистер Джеймс, ваш старший сын скоро сам будет играть в НБА, а вы все новым игрушкам радуетесь. Ладно, молчим. Имеете право.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионский баннер не открывали. Он дождется, когда в «Стэйплс-центр» вернутся болельщики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, Леброна поздравляла не только его семья, но и ученики его школы I Promise. Дать сотням детей в родном Акроне шанс в жизни — важнее, чем догнать Майкла Джордана по титулам.

Самое крутое поздравление вечера — Королю баскетбола от Короля рэпа. Снуп Догг все красиво разложил: «“Лейкерс” выиграли 17-й титул в 17-й год Леброна в лиге. Смотрите, на мне тоже чемпионский кубок. Сегодня начинается 18-й сезон. Леброн, ты готов принести нам 18-е чемпионство? Лейк-шоу-2021, поехали!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Антон Соломин

Читайте также
 «Насколько сильно нужно избить этого актера?» Бокс помог Дэнни Трехо выжить в тюрьме и попасть в кино
Последний гладиатор Рима, легенда «Зенита», 29-летний спартаковец и еще пять больших игроков, завершивших карьеру в этом году
Десять российских игроков, которые сильнее всего регрессировали
«Реал» одержал 5-ю победу подряд в Ла Лиге
Марадона перед смертью не принимал лекарства для работы сердца
«Интер» возглавил турнирную таблицу Серии А
Новый босс «Локомотива»: организовывал ЧМ-2018, входил в СД ЦСКА
Футболист умер в 28 лет от сердечного приступа
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь