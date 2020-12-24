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09:49 (мск), источник: ТАСС

Матч НБА «Хьюстон» — «Оклахома» перенесен из-за коронавируса у игроков хозяев

ТАСС, 24 декабря. Домашний матч клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» против «Оклахомы» перенесен на неопределенный срок из-за случаев заражение коронавирусом у хозяев. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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Тесты трех игроков «Хьюстона» дали сомнительный результат, еще четыре баскетболиста команды были помещены на карантин, один игрок травмирован. Разыгрывающий команды Джеймс Харден был отстранен из-за нарушения санитарного протокола.

Ранее в сети появилось видео, на котором Харден находится в стриптиз-клубе. По правилам НБА во избежание риска заражения баскетболистам запрещено посещать бары, клубы и другие места, в которых собирается более 15 человек.

Таким образом, у «Хьюстона» осталось лишь семь доступных для игры баскетболистов при необходимом минимуме в восемь человек. Встреча должна была начаться в 04:00 мск.

Новый сезон НБА начался в среду.

Во время загрузки произошла ошибка.
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