Матч НБА «Хьюстон» — «Оклахома» перенесен из-за коронавируса у игроков хозяев
ТАСС, 24 декабря. Домашний матч клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» против «Оклахомы» перенесен на неопределенный срок
ТАСС, 24 декабря. Домашний матч клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» против «Оклахомы» перенесен на неопределенный срок
Тесты трех игроков «Хьюстона» дали сомнительный результат, еще четыре баскетболиста команды были помещены на карантин, один игрок травмирован. Разыгрывающий команды Джеймс Харден был отстранен
Ранее в сети появилось видео, на котором Харден находится в
Таким образом, у «Хьюстона» осталось лишь семь доступных для игры баскетболистов при необходимом минимуме в восемь человек. Встреча должна была начаться в 04:00 мск.
Новый сезон НБА начался в среду.