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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вашингтон» уступил «Филадельфии» в матче НБА

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Вашингтон» на выезде проиграл «Филадельфии» в первом для команд матче регулярного чемпионата НБА сезона-2020/21.

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Источник: РИА (sport)

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 113:107 (30:26, 28:33, 15:24, 40:24) в пользу «Филадельфии». В составе хозяев паркета дабл-дабл сделал Джоэл Эмбиид (29 очков, 14 подборов), у гостей трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (21 очко, 11 подборов, 15 результативных передач).

Финалист плей-офф НБА прошлого сезона «Майами» в гостях уступил «Орландо» — 107:113. В составе хозяев дабл-дабл на счету Николы Вучевича (15 очков, 11 подборов), его партнер по команде Эван Фурнье набрал 25 очков. У гостей дабл-дабл сделал Бэм Адебайо (25 очков, 11 подборов).

Результаты других матчей НБА:

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 121:107,

«Кливленд» — «Шарлотт» — 121:114,

«Бостон» — «Милуоки» — 122:121,

«Торонто» — «Нью-Орлеан» — 99:113,

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 119:131,

«Миннесота» — «Детройт» — 111:101,

«Чикаго» — «Атланта» — 104:124.

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