«Вашингтон» уступил «Филадельфии» в матче НБА
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Вашингтон» на выезде проиграл «Филадельфии» в первом для команд матче регулярного чемпионата НБА сезона-2020/21.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. «Вашингтон» на выезде проиграл «Филадельфии» в первом для команд матче регулярного чемпионата НБА сезона-2020/21.
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 113:107 (30:26, 28:33, 15:24, 40:24) в пользу «Филадельфии». В составе хозяев паркета
Финалист
Результаты других матчей НБА:
«Индиана» — «Нью-Йорк» — 121:107,
«Кливленд» — «Шарлотт» — 121:114,
«Бостон» — «Милуоки» — 122:121,
«Торонто» — «Нью-Орлеан» — 99:113,
«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 119:131,
«Миннесота» — «Детройт» — 111:101,
«Чикаго» — «Атланта» — 104:124.