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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В НБА выявлено два новых случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Очередной этап тестирования на коронавирус в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выявил два новых случая заражения, сообщается на официальном сайте лиги.

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С 16 декабря тестирование прошли 558 игроков. Сдавшие положительные тесты будут изолированы.

Новый сезон НБА стартовал 22 декабря.

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