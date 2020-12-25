В НБА выявлено два новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Очередной этап тестирования на коронавирус в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выявил два новых случая заражения, сообщается на официальном сайте лиги.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Очередной этап тестирования на коронавирус в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выявил два новых случая заражения, сообщается на официальном сайте лиги.
С 16 декабря тестирование прошли 558 игроков. Сдавшие положительные тесты будут изолированы.
Новый сезон НБА стартовал 22 декабря.