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25 декабря, источник: ТАСС

11-кратный чемпион НБА в составе «Бостона» Джонс умер в возрасте 88 лет

ТАСС, 25 декабря. Бывший американский баскетболист Кей Си Джонс умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон».

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Источник: AFP 2020

«Семья “Бостона” оплакивает потерю 12-кратного чемпиона НБА, обладателя золотой медали Олимпийских игр и члена Зала славы Кей Си Джонса», — говорится в сообщении.

Джонс в качестве игрока «Бостона» становился чемпионом НБА восемь раз, еще по два раза он выигрывал титул как ассистент главного тренера («Лос-Анджелес Лейкерс» в 1972 году и «Бостона» в 1981 году) и наставник «Бостона» (1984, 1986). Джонс выступал под 25-м номером, который был выведен из обращения в «Бостоне». В 1956 году он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1989 году был введен в баскетбольный Зал славы.

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