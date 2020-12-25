11-кратный чемпион НБА в составе «Бостона» Джонс умер в возрасте 88 лет
ТАСС, 25 декабря. Бывший американский баскетболист Кей Си Джонс умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 25 декабря. Бывший американский баскетболист Кей Си Джонс умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает
«Семья “Бостона” оплакивает потерю 12-кратного чемпиона НБА, обладателя золотой медали Олимпийских игр и члена Зала славы Кей Си Джонса», — говорится в сообщении.
Джонс в качестве игрока «Бостона» становился чемпионом НБА восемь раз, еще по два раза он выигрывал титул как ассистент главного тренера («Лос-Анджелес Лейкерс» в 1972 году и «Бостона» в 1981 году) и наставник «Бостона» (1984, 1986). Джонс выступал под 25-м номером, который был выведен из обращения в «Бостоне». В 1956 году он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1989 году был введен в баскетбольный Зал славы.