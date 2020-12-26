«Голден Стэйт» второй раз подряд разгромно проиграл в рамках НБА

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 31 очко. Его одноклубник Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл (15 очков + 13 подборов). В составе «Голден Стэйт» самым результативным стал защитник Стефен Карри (19).

Карри также вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории «Голден Стэйт», набрав за время игры в НБА 16 458 очков. На первом месте находится Уилт Чемберлен (17 783), выступавший за команду с 1959 по 1965 год. Он — единственный игрок в истории НБА, набравший 100 очков за один матч.

«Голден Стэйт» стал четвертой командой в истории ассоциации, проигравшей первые два матча нового сезона НБА с разницей в 25 и более очков. В стартовой игре команда уступила «Бруклину» (99:125).

Следующую встречу «Голден Стэйт» проведет 28 декабря против «Чикаго». «Милуоки» в тот же день сыграет с «Нью-Йорком».