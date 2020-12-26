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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Маверикс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче нового сезона на арене «Стэйплс-центр» обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 138:115.

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Источник: AP 2020
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Самыми результативными в составе «Лейкерс» стали Энтони Дэвис (28 очков и 8 подборов), Леброн Джеймс (22 очка и 10 передач) и Монтрезл Харрел (22 очка). У Денниса Шрёдера 18 очков, у Кайла Кузмы — 13.

В составе «Маверикс» наиболее заметными на площадке были Лука Дончич (27 очков), Трэй Бёрк (17 очков) и Джош Ричардсон (17 очков).

В предыдущих матчах игрового дня «Милуоки Бакс» разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» — 138:99, а «Бруклин Нетс» победил «Бостон Селтикс» со счётом 123:95.

Поражение «Голден Стэйт» от «Милуоки» стало самым крупным среди всех команд в Рождество с 1960 года.

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