Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом 2020 года по версии Associated Press

В голосовании он обошел квотербека «Канзас-Сити» Патрика Махоумса и чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Для 35-летнего Джеймса эта награда стала четвертой. Ранее он признавался спортсменом года в 2013-м, 2016-м и 2018-м.

Это позволило ему сравняться с экс-велогонщиком Лэнсом Армстронгом и гольфистом Тайгером Вудсом по количеству званий «спортсмен года» по версии Associated Press среди мужчин.

Associated Press отметил также социальную, культурную и политическую активность Леброна, который принял активное участие в движении Black Lives Matter («Жизни черных важны»), а также убедил многих граждан США, кто никогда не голосовал, наконец пойти на избирательные участки. Также он нашел множество способов продолжать улучшать жизнь людей в своем родном городе.

«Сейчас я могу оказывать большее влияние вне паркета, чем на нем. И я хочу продолжать вдохновлять людей тем, как я играю в баскетбол. Но есть еще очень много вещей, которые я могу сделать, чтобы помочь развивать людей, вдохновлять людей, объединять людей, расширять их возможности», — цитирует Леброна АР.