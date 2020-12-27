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10:17 (мск), источник: Sport24

«Вашингтон» проиграл «Орландо», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука, «Филадельфия» победила «Нью-Йорк»

В рамках регулярного чемпионата НБА завершились 4 матча.

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«Орландо Мэджик» на выезде переиграл «Вашингтон Уизардс» — 130:120. У победителей 25 очков набрал Терренс Росс, дабл-дабл из 22 очков и 17 подборов оформил Никола Вучевич. У проигравших самым результативным стал Брэдли Бил — 39 очков. Трипл-даблом в составе «Уизардс» отметился новичок Расселл Уэстбрук — 15 очков, 15 подборов и 12 передач.

«Филадельфия Севенти Сиксерс» уверенно разобралась с «Нью-Йорк Никс» — 109:89. У победителей дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов сделал Джоэл Эмбиид, по 17 очков набрал Сет Карри и Тобиас Харрис. У проигравших 25 очков заработал Джулиус Рэндл.

В других матчах «Оклахома-Сити Тандер» победил «Шарлотт Хорнетс» — 109:107, а «Кливленд Кавальерс» в овертайме вырвал победу у «Детройт Пистонс» — 128:119.

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