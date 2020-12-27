«Вашингтон» проиграл «Орландо», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука, «Филадельфия» победила «Нью-Йорк»
В рамках регулярного чемпионата НБА завершились 4 матча.
В рамках регулярного чемпионата НБА завершились 4 матча.
«Орландо Мэджик» на выезде переиграл «Вашингтон Уизардс» — 130:120. У победителей 25 очков набрал Терренс Росс,
«Филадельфия Севенти Сиксерс» уверенно разобралась с «Нью-Йорк Никс» — 109:89. У победителей
В других матчах «Оклахома-Сити Тандер» победил «Шарлотт Хорнетс» — 109:107, а «Кливленд Кавальерс» в овертайме вырвал победу у «Детройт Пистонс» — 128:119.