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08:16 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес Клипперс» в матче с «Далласом» потерпел свое самое крупное поражение в НБА

ТАСС, 28 декабря. «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 124:73.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Лука Дончич, на счету которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач. У хозяев больше всех очков набрал форвард Пол Джордж (15), также на его счету 2 подбора и 4 передачи.

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Клуб из Лос-Анджелеса потерпел самое крупное поражение в истории франшизы (-51 очко). До этого антирекордным для команды являлся матч против «Сиэтла» в сезоне-1988/89, который «Клипперс» проиграли со счетом 104:154 («-50»). Для «Далласа» эта победа стала второй в списке самых крупных. В сезоне-2014/15 команда обыграла «Филадельфию» со счетом 123:70 («+53»).

«Даллас» выиграл первую половину матча с «Клипперс» с рекордной разницей в истории НБА — 77:27 («+50»). Предыдущий рекорд был установлен в cезоне-1991/92, когда «Голден Стэйт» обыгрывал «Сакраменто» в 47 очков после двух четвертей.

Ключевой игрок «Клипперс» Кавай Леонард пропустил матч из-за травмы лица, которую получил в предыдущей игре против «Денвера» (121:108). Тем не менее «Клипперс» считались, согласно котировкам букмекеров, фаворитами матча. В первой игре сезона они обыграли действующего чемпиона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 116:109. «Даллас» начал чемпионат с двух поражений — от «Финикса» (102:106) и «Лейкерс» (115:138).

В следующем матче «Даллас» примет «Шарлотт» 31 декабря, «Клипперс» днем ранее на своей площадке сыграет с «Миннесотой».
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