«Лос-Анджелес Клипперс» в матче с «Далласом» потерпел свое самое крупное поражение в НБА
ТАСС, 28 декабря. «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 124:73.
ТАСС, 28 декабря. «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счетом 124:73.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Лука Дончич, на счету которого 24 очка, 9 подборов и 8 передач. У хозяев больше всех очков набрал форвард Пол Джордж (15), также на его счету 2 подбора и 4 передачи.
Клуб из
«Даллас» выиграл первую половину матча с «Клипперс» с рекордной разницей в истории НБА — 77:27 («+50»). Предыдущий рекорд был установлен в cезоне-1991/92, когда «Голден Стэйт» обыгрывал «Сакраменто» в 47 очков после двух четвертей.
Ключевой игрок «Клипперс» Кавай Леонард пропустил матч