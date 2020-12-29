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09:27 (мск), источник: ТАСС

«Бруклин» без Дюранта и Ирвинга уступил «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 29 декабря. «Мемфис» в гостях со счетом 116:111 одержал победу над «Бруклином» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Встреча завершилась в овертайме. Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Карис Леверт, сделавший дабл-дабл (28 очков + 11 результативных передач). 28 очков также набрал игрок «Мемфиса» Кайл Андерсон, а его одноклубник Йонас Валанчунас сделал дабл-дабл (14 очков + 14 подборов).

Баскетболисты «Бруклина» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант пропускали игру, так как тренерский штаб предоставил им день отдыха. Оба игрока являются лидерами команды по среднему количеству очков, набранных за игру, — 29,3 на счету Ирвинга и 26,7 у Дюранта. Самый результативный баскетболист «Мемфиса» Джан Морант (36,0 очка в среднем за игру) покинул площадку в конце второй четверти из-за травмы ноги.

«Бруклин» потерпел второе поражение подряд. В понедельник команда Стива Нэша уступила «Шарлотт» (104:106). «Мемфис» одержал первую победу в рамках нового сезона НБА.

В других встречах игрового дня «Юта» обыграла «Оклахому» (110:109), «Атланта» была сильнее «Детройта» (128:120).

В следующем матче «Бруклин» примет «Атланту» 31 декабря, «Мемфис» в тот же день в гостях сыграет с «Бостоном».

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