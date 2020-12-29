Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Хьюстоном»
«Денвер Наггетс» уверенно обыграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:111.
«Денвер Наггетс» уверенно обыграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:111.
Самым результативным в составе победителей стал Джамал Мюррей, набравший 21 очко. Никола Йокич оформил
В другом матче «Юта Джаз» вырвал победу у «Оклахома-Сити Тандер» — 110:109. У победителей 23 очка набрал Боян Богданович, а Майк Конли остановился в шаге от
НБА. Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Хьюстон» — 124:111 (36:26, 34:34, 36:23, 18:28).
«Оклахома-Сити» — «Юта» — 109:110 (24:22, 28:27, 35:35, 22:26).