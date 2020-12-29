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09:51 (мск), источник: Sport24

Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Хьюстоном»

«Денвер Наггетс» уверенно обыграл «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:111.

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Самым результативным в составе победителей стал Джамал Мюррей, набравший 21 очко. Никола Йокич оформил трипл-дабл — 19 очков, 18 передач и 12 подборов, Пол Миллсэп также набрал 19 очков. У «Рокетс» 34 очка и 8 передач на счету Джеймса Хардена. «Наггетс» после двух проигрышей победили впервые в сезоне, «Рокетс» потерпели второе поражение кряду на старте.

В другом матче «Юта Джаз» вырвал победу у «Оклахома-Сити Тандер» — 110:109. У победителей 23 очка набрал Боян Богданович, а Майк Конли остановился в шаге от трипл-дабла — 20 очков, 10 подборов, 9 передач. Также дабл-дабл сделал Руди Гобер — 12 очков, 10 подборов. У проигравших 26 очков заработал Лугенц Дорт.

НБА. Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Хьюстон» — 124:111 (36:26, 34:34, 36:23, 18:28).

«Оклахома-Сити» — «Юта» — 109:110 (24:22, 28:27, 35:35, 22:26).

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