Трипл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Хьюстоном»

Самым результативным в составе победителей стал Джамал Мюррей, набравший 21 очко. Никола Йокич оформил трипл-дабл — 19 очков, 18 передач и 12 подборов, Пол Миллсэп также набрал 19 очков. У «Рокетс» 34 очка и 8 передач на счету Джеймса Хардена. «Наггетс» после двух проигрышей победили впервые в сезоне, «Рокетс» потерпели второе поражение кряду на старте.