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30Лучшие спортивные кадры 2020 года
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Голден Стэйт» обыграл «Детройт», Карри набрал 31 очко

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде в «Литтл Сизарс-арене» обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 116:106.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (31 очко и 6 передач), Эндрю Уиггинс (27 очков и 7 подборов) и Келли Убре (14 очков). У «Пистонс» наиболее заметными на площадке были Джерами Грант (27 очков и 7 подборов), Джош Джексон (17 очков) и Деррик Роуз (15 очков и 7 передач).

Также в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча — «Кливленд Кавальерс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» (86:95), «Бостон Селтикс» на выезде победил «Индиану Пэйсерс» (116:111), «Чикаго Буллз» обыграл «Вашингтон Уизардс» (115:107), а «Филадельфия Сиксерс» оказался сильнее «Торонто Рэпторс» (100:93).

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