«Голден Стэйт» обыграл «Детройт», Карри набрал 31 очко

Лучшими в составе победителей стали Стефен Карри (31 очко и 6 передач), Эндрю Уиггинс (27 очков и 7 подборов) и Келли Убре (14 очков). У «Пистонс» наиболее заметными на площадке были Джерами Грант (27 очков и 7 подборов), Джош Джексон (17 очков) и Деррик Роуз (15 очков и 7 передач).