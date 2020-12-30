«Филадельфия» победила «Торонто», трипл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон» от 4-го поражения кряду
В регулярном чемпионате НБА завершились 4 матча.
В регулярном чемпионате НБА завершились 4 матча.
«Филадельфия Севенти Сиксерс» обыграл «Торонто Рэпторс» — 100:93. Самым результативным у победителей стал Джоэл Эмбиид — 29 очков и 16 подборов. Также
«Вашингтон Уизардс» проиграл «Чикаго Буллз» — 107:115. У проигравших
В других матчах «Голден Стэйт Уорриорз» благодаря 31 очку Стефена Карри победил «Детройт Пистонс» — 116:106, «Бостон Селтикс» вырвал победу у «Индианы Пэйсерс» — 116:111, а «Кливленд Кавальерс» уступил «Нью-Йорк Никс» — 86:95.
«Филадельфия» — «Торонто» — 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)
«Вашингтон» — «Чикаго» — 107:115 (26:31, 20:21, 27:31, 34:32)
«Детройт» — «Голден Стэйт» — 106:116 (29:24, 22:24, 25:29, 30:39)
«Индиана» — «Бостон» — 111:116 (26:31, 31:27, 37:25, 17:33)
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 86:95 (15:29, 31:24, 18:18, 22:24).