«Филадельфия» победила «Торонто», трипл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон» от 4-го поражения кряду

«Филадельфия Севенти Сиксерс» обыграл «Торонто Рэпторс» — 100:93. Самым результативным у победителей стал Джоэл Эмбиид — 29 очков и 16 подборов. Также дабл-даблы оформили Тобиас Харрис (26 очков, 11 подборов) и Бен Симмонс (11 очков, 13 подборов). У «Торонто» 24 очка, 9 передач и 8 подборов на счету Кайла Лаури, по 20 баллов заработали Паскаль Сиакам и О Джей Ануноби. Для «Филадельфии» это 3-я победа в 4 матчах, «Торонто» проиграл все 3 встречи на старте «регулярки».