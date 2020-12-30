«Милуоки» забросил 144 очка «Майами» и установил рекорд НБА по трехочковым
Милуоки Бакс добыл разгромную победу над Майами Хит в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на Американ
Милуоки Бакс добыл разгромную победу над Майами Хит в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на Американ
Самым результативным в составе победителей стал Крис Миддлтон, набравший 25 очков, еще 24 балла в активе Джру Холидэя. За «Майами» 23 очка заработал Тайлер Хирроу.
Стоит отметить, что «Бакс» за игру реализовали 29 трехочковых бросков — это новый рекорд НБА. Предыдущее достижение принадлежало «Хьюстон Рокетс», игроки которого реализовали 27 дальних попыток в матче с «Финикс Санз» в апреле 2019 года.
«Милуоки» добыл вторую победу в четырех матчах на старте сезона, «Хит» потерпели второе поражение за три игры.
НБА. Регулярный чемпионат
«Майами» — «Милуоки» — 97:144 (26:46, 25:37, 24:32, 22:29).