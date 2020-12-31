«Милуоки» уступил «Майами» в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Адетокунбо
ТАСС, 31 декабря. «Майами» со счетом 119:108 обыграл «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 31 декабря. «Майами» со счетом 119:108 обыграл «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, сделавший
26 очков также набрал игрок «Майами» Горан Драгич. Два его одноклубника оформили дабл-даблы: Тайлер Хирро (21 очко + 15 подборов) и Бэм Адебайо (22 очка + 10 результативных передач).
Команды обменялись победами в матчах регулярного чемпионата. В среду «Милуоки» обыграл «Майами» со счетом 144:97, побив рекорд НБА по количеству реализованных трехочковых за игру (29).
В других встречах игрового дня «Бостон» дома обыграл «Мемфис» (126:107), «Бруклин» на своей площадке был сильнее «Атланты» (145:141).
В следующем матче «Майами» 2 января встретится с «Далласом». «Милуоки» в тот же день сыграет с «Чикаго».