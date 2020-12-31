«Милуоки» уступил «Майами» в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Адетокунбо

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, сделавший трипл-дабл (26 очков + 13 подборов + 10 результативных передач).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9abc48de3ccd2112a3f8" data-vnd="9abc48de3ccd2112a3f8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9abc48de3ccd2112a3f8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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26 очков также набрал игрок «Майами» Горан Драгич. Два его одноклубника оформили дабл-даблы: Тайлер Хирро (21 очко + 15 подборов) и Бэм Адебайо (22 очка + 10 результативных передач).

Команды обменялись победами в матчах регулярного чемпионата. В среду «Милуоки» обыграл «Майами» со счетом 144:97, побив рекорд НБА по количеству реализованных трехочковых за игру (29).

В других встречах игрового дня «Бостон» дома обыграл «Мемфис» (126:107), «Бруклин» на своей площадке был сильнее «Атланты» (145:141).