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09:23 (мск), источник: ТАСС

«Милуоки» уступил «Майами» в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Адетокунбо

ТАСС, 31 декабря. «Майами» со счетом 119:108 обыграл «Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AFP 2020

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, сделавший трипл-дабл (26 очков + 13 подборов + 10 результативных передач).

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26 очков также набрал игрок «Майами» Горан Драгич. Два его одноклубника оформили дабл-даблы: Тайлер Хирро (21 очко + 15 подборов) и Бэм Адебайо (22 очка + 10 результативных передач).

Команды обменялись победами в матчах регулярного чемпионата. В среду «Милуоки» обыграл «Майами» со счетом 144:97, побив рекорд НБА по количеству реализованных трехочковых за игру (29).

В других встречах игрового дня «Бостон» дома обыграл «Мемфис» (126:107), «Бруклин» на своей площадке был сильнее «Атланты» (145:141).

В следующем матче «Майами» 2 января встретится с «Далласом». «Милуоки» в тот же день сыграет с «Чикаго».

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