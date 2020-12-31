Бекки Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой в матче НБА

Хэммон является помощником главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича.

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В ночь на четверг в домашнем матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121) 71-летний специалист был удален со скамейки запасных за неподобающее поведение. Хэммон приступила к обязанностям главного тренера за четыре минуты до окончания второй четверти.

Хэммон работает в системе «Сан-Антонио» с 2014 года, в прошлом сезоне после удаления Поповича в одном из матчей его заменял двукратный самый ценный игрок НБА, пятикратный чемпион ассоциации Тим Данкан, однако он покинул клуб.