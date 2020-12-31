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10:03 (мск), источник: ТАСС

Бекки Хэммон стала первой женщиной, руководившей командой в матче НБА

ТАСС, 31 декабря. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе женской сборной России Бекки Хэммон руководила игроками «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), впервые команду лиги возглавляла женщина.

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Источник: AFP 2020

Хэммон является помощником главного тренера «Сан-Антонио» Грегга Поповича.

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В ночь на четверг в домашнем матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121) 71-летний специалист был удален со скамейки запасных за неподобающее поведение. Хэммон приступила к обязанностям главного тренера за четыре минуты до окончания второй четверти.

Хэммон работает в системе «Сан-Антонио» с 2014 года, в прошлом сезоне после удаления Поповича в одном из матчей его заменял двукратный самый ценный игрок НБА, пятикратный чемпион ассоциации Тим Данкан, однако он покинул клуб.

Хэммон выступала за клубы женской НБА «Нью-Йорк», «Теннесси», «Колорадо», «Сан-Антонио», а также за российские ЦСКА, «Надежду» (Оренбург), «Спарту энд К» (Видное) и испанскую «Валенсию». В феврале 2008 года американская баскетболистка получила российское гражданство. Помимо бронзовой награды Олимпиады 2008 года, в активе Хэммон серебряная медаль чемпионата Европы 2009 года.

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