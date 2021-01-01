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12:25 (мск), источник: ТАСС

Четвертый подряд трипл-дабл Уэстбрука не помог «Вашингтону» впервые победить в сезоне НБА

ТАСС, 1 января. «Чикаго» со счетом 133:130 переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Чикаго» Отто Портер, сделавший дабл-дабл (28 очков + 12 подборов). Дабл-дабл также оформил его одноклубник Коби Уайт (16 очков + 10 результативных передач). У «Вашингтона» 28 очков набрали Брэдли Бил и Томас Брайант. Их одноклубник Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл (22 очка + 10 подборов + 11 передач).

Уэстбрук делал трипл-даблы в четырех из пяти игр «Вашингтона» в нынешнем сезоне НБА. Команда потерпела пять поражений и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. «Чикаго» с двумя победами в пяти встречах находится на 12-м месте.

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В следующем матче команды 2 января снова сыграют друг с другом.

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