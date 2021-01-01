Четвертый подряд трипл-дабл Уэстбрука не помог «Вашингтону» впервые победить в сезоне НБА
ТАСС, 1 января. «Чикаго» со счетом 133:130 переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 1 января. «Чикаго» со счетом 133:130 переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Чикаго» Отто Портер, сделавший
Уэстбрук делал
В следующем матче команды 2 января снова сыграют друг с другом.