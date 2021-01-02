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2 января, источник: ТАСС

«Вашингтон» без Уэстбрука обыграл «Миннесоту» и впервые победил в нынешнем сезоне НБА

ТАСС, 2 января. «Вашингтон» со счетом 130:109 обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 31 очко. В составе «Миннесоты» 21 очко на счету Малика Бизли.

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«Вашингтон» одержал первую победу в текущем сезоне НБА, до этого команда проиграла первые пять матчей регулярного чемпионата. Игру пропускал разыгрывающий клуба Расселл Уэстбрук, ему был предоставлен день отдыха. Он делал трипл-даблы во всех четырех играх «Вашингтона» в нынешнем сезоне НБА, в которых принимал участие.

С одной победой в шести матчах «Вашингтон» продолжает занимать последнее место в таблице Восточной конференции. «Миннесота» потерпела третье поражение подряд и после пяти встреч находится на 12-й строчке Западной конференции.

Результаты других встреч игрового дня:

  • «Детройт» — «Бостон» — 96:93;.
  • «Шарлотт» — «Мемфис» — 93:108;.
  • «Даллас» — «Майами» — 93:83;.
  • «Бруклин» — «Атланта» — 96:114;.
  • «Милуоки» — «Чикаго» — 126:96;.
  • «Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 103:109.

В следующем матче «Вашингтон» 4 января в гостях сыграет с «Бруклином». «Миннесота» в тот же день примет «Денвер».

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