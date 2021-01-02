«Вашингтон» без Уэстбрука обыграл «Миннесоту» и впервые победил в нынешнем сезоне НБА
ТАСС, 2 января. «Вашингтон» со счетом 130:109 обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 2 января. «Вашингтон» со счетом 130:109 обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 31 очко. В составе «Миннесоты» 21 очко на счету Малика Бизли.
«Вашингтон» одержал первую победу в текущем сезоне НБА, до этого команда проиграла первые пять матчей регулярного чемпионата. Игру пропускал разыгрывающий клуба Расселл Уэстбрук, ему был предоставлен день отдыха. Он делал
С одной победой в шести матчах «Вашингтон» продолжает занимать последнее место в таблице Восточной конференции. «Миннесота» потерпела третье поражение подряд и после пяти встреч находится на 12-й строчке Западной конференции.
Результаты других встреч игрового дня:
В следующем матче «Вашингтон» 4 января в гостях сыграет с «Бруклином». «Миннесота» в тот же день примет «Денвер».