Энтони обошел Данкана и вышел на 14-е место в списке лучших снайперов НБА

В субботу «Портленд» в гостях обыграл «Голден Стэйт» со счетом 123:98. Энтони набрал 18 очков, за время выступления в НБА в его активе 26 499 очков. С 14-й строчки он сместил бывшего центрового «Сан-Антонио» Тима Данкана (26 496). Занимающий 13-е место Доминик Уилкинс набрал за карьеру в НБА 26 668 очков, лучшим снайпером в истории лиги является центровой Карим Абдул-Джаббар, выступавший за «Милуоки» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (38 387), из действующих игроков НБА больше всех набрал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (34 358), в общем списке он занимает третью строчку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7b40126917f6ac545d19" data-vnd="7b40126917f6ac545d19" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7b40126917f6ac545d19" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Энтони выступает в НБА с 2003 года, ранее он играл за «Денвер», «Нью-Йорк», «Оклахому» и «Хьюстон». 10 раз он принимал участие в Матче звезд НБА. Два раза он был выбран во вторую символическую сборную по итогам сезона НБА, четыре раза — в третью. В составе сборной США он трижды стал олимпийским чемпионом, один раз — бронзовым призером чемпионата мира.

Читайте также Новый сезон НБА: полмиллиарда прибыли и 160 страниц против ковида

Самым результативным игроком матча «Голден Стэйт» — «Портленд» стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, в его активе 33 очка, у «Голден Стэйт» больше всех очков набрал разыгрывающий Стефен Карри — 26.

В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает седьмое место, одержав в пяти матчах три победы, «Голден Стэйт» с двумя победами в пяти играх идет 12-м. Следующий матч команды снова проведут друг против друга, встреча вновь состоится на домашней площадке «Голден Стэйт» в ночь на 4 января.