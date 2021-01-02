Энтони обошел Данкана и вышел на 14-е место в списке лучших снайперов НБА
ТАСС, 2 января. Форвард «Портленда» Кармело Энтони вышел на 14-е место в списке лучших снайперов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 2 января. Форвард «Портленда» Кармело Энтони вышел на 14-е место в списке лучших снайперов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В субботу «Портленд» в гостях обыграл «Голден Стэйт» со счетом 123:98. Энтони набрал 18 очков, за время выступления в НБА в его активе 26 499 очков. С 14-й строчки он сместил бывшего центрового «Сан-Антонио» Тима Данкана (26 496). Занимающий 13-е место Доминик Уилкинс набрал за карьеру в НБА 26 668 очков, лучшим снайпером в истории лиги является центровой Карим
Энтони выступает в НБА с 2003 года, ранее он играл за «Денвер», «Нью-Йорк», «Оклахому» и «Хьюстон». 10 раз он принимал участие в Матче звезд НБА. Два раза он был выбран во вторую символическую сборную по итогам сезона НБА, четыре раза — в третью. В составе сборной США он трижды стал олимпийским чемпионом, один раз — бронзовым призером чемпионата мира.
Самым результативным игроком матча «Голден Стэйт» — «Портленд» стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, в его активе 33 очка, у «Голден Стэйт» больше всех очков набрал разыгрывающий Стефен Карри — 26.
В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает седьмое место, одержав в пяти матчах три победы, «Голден Стэйт» с двумя победами в пяти играх идет 12-м. Следующий матч команды снова проведут друг против друга, встреча вновь состоится на домашней площадке «Голден Стэйт» в ночь на 4 января.
В другом матче «Финикс» в гостях обыграл «Денвер» со счетом 106:103, у «Финикса»