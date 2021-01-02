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12:17 (мск), источник: ТАСС

Энтони обошел Данкана и вышел на 14-е место в списке лучших снайперов НБА

ТАСС, 2 января. Форвард «Портленда» Кармело Энтони вышел на 14-е место в списке лучших снайперов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

В субботу «Портленд» в гостях обыграл «Голден Стэйт» со счетом 123:98. Энтони набрал 18 очков, за время выступления в НБА в его активе 26 499 очков. С 14-й строчки он сместил бывшего центрового «Сан-Антонио» Тима Данкана (26 496). Занимающий 13-е место Доминик Уилкинс набрал за карьеру в НБА 26 668 очков, лучшим снайпером в истории лиги является центровой Карим Абдул-Джаббар, выступавший за «Милуоки» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (38 387), из действующих игроков НБА больше всех набрал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (34 358), в общем списке он занимает третью строчку.

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Энтони выступает в НБА с 2003 года, ранее он играл за «Денвер», «Нью-Йорк», «Оклахому» и «Хьюстон». 10 раз он принимал участие в Матче звезд НБА. Два раза он был выбран во вторую символическую сборную по итогам сезона НБА, четыре раза — в третью. В составе сборной США он трижды стал олимпийским чемпионом, один раз — бронзовым призером чемпионата мира.

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Самым результативным игроком матча «Голден Стэйт» — «Портленд» стал защитник «Портленда» Дамиан Лиллард, в его активе 33 очка, у «Голден Стэйт» больше всех очков набрал разыгрывающий Стефен Карри — 26.

В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает седьмое место, одержав в пяти матчах три победы, «Голден Стэйт» с двумя победами в пяти играх идет 12-м. Следующий матч команды снова проведут друг против друга, встреча вновь состоится на домашней площадке «Голден Стэйт» в ночь на 4 января.

В другом матче «Финикс» в гостях обыграл «Денвер» со счетом 106:103, у «Финикса» дабл-даблом отметился центровой Деандре Эйтон (22 очка, 11 подборов), у «Денвера» — центровой Никола Йокич (17 очков, 11 передач). «Юта» дома оказалась сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:100, разыгрывающий Майк Конли набрал 33 очка, что является его лучшим результатом за время выступлений за «Юту».

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