Баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри установил личный рекорд результативности в НБА

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 62 очка. У проигравших больше всех очков набрал Дамиан Лиллард — 32. Дабл-даблы на счету центрового «Портленда» Энеса Кантера (24 очка + 12 подборов) и его коллеги по амплуа из «Голден Стэйт» Джеймса Уайзмена (12 очков + 11 подборов).