Баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри установил личный рекорд результативности в НБА
ТАСС, 4 января. «Голден Стэйт» со счетом 137:122 обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 4 января. «Голден Стэйт» со счетом 137:122 обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 62 очка. У проигравших больше всех очков набрал Дамиан Лиллард — 32.
Карри был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2009 года под седьмым номером. Является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016), шестикратным участником Матча всех звезд (2014−2019). Занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории «Голден Стэйт».