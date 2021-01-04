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12:57 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри установил личный рекорд результативности в НБА

ТАСС, 4 января. «Голден Стэйт» со счетом 137:122 обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, в активе которого 62 очка. У проигравших больше всех очков набрал Дамиан Лиллард — 32. Дабл-даблы на счету центрового «Портленда» Энеса Кантера (24 очка + 12 подборов) и его коллеги по амплуа из «Голден Стэйт» Джеймса Уайзмена (12 очков + 11 подборов).

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Карри установил личный рекорд результативности в матчах НБА. В матче с «Портлендом» 32-летний баскетболист реализовал 8 из 16 трехочковых бросков.

Карри был выбран «Голден Стэйт» на драфте 2009 года под седьмым номером. Является трехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2015, 2016), шестикратным участником Матча всех звезд (2014−2019). Занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории «Голден Стэйт».

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