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13:50 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон» в матче НБА

ТАСС, 5 января. «Даллас» со счетом 113:100 победил «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл (33 очка + 16 подборов + 11 результативных передач). В составе «Хьюстона» 23 очка набрал форвард Кристиан Вуд.

«Даллас» с тремя победами в семи матчах занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Хьюстон» одержал две победы за пять игр и находится на десятой позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Даллас» проведет 8 января против «Денвера», «Хьюстон» днем ранее встретится с «Индианой».

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