Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Хьюстон» в матче НБА
ТАСС, 5 января. «Даллас» со счетом 113:100 победил «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 5 января. «Даллас» со счетом 113:100 победил «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший
«Даллас» с тремя победами в семи матчах занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Хьюстон» одержал две победы за пять игр и находится на десятой позиции.
Следующий матч «Даллас» проведет 8 января против «Денвера», «Хьюстон» днем ранее встретится с «Индианой».