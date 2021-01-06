«Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Бруклин» разгромил «Юту»

Лучшими в составе победителей на площадке стали Леброн Джеймс (26 очков, 11 подборов и 7 передач), Энтони Дэвис (26 очков и 10 подборов) и Деннис Шрёдер (12 очков). В составе «Мемфиса» наиболее заметными были Йонас Валанчюнас (13 очков и 11 подборов), Диллон Брукс (13 очков) и Горгуи Дьенг (13 очков).

В другом матче игрового дня «Бруклин Нетс» дома разгромил «Юту Джаз» со счётом 130:96. Самыми результативными в составе «Нетс» были Кайри Ирвинг (29 очков), Карис Леверт (24 очка) и Джаррет Аллен (19 очков и 18 подборов).

Также «Денвер Наггетс» победил «Миннесоту Тимбервулвз» (123:116). Кроме того, в эти минуты «Лос-Анджелес Клипперс» играет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» с «Чикаго Буллз».