«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче НБА, несмотря на 60 очков Била

У проигравших лучшим стал защитник Брэдли Бил, набравший рекордные для себя 60 очков. Дабл-дабл сделал защитник Расселл Уэстбрук (20 очков + 12 подборов). У победителей 38 очков на счету центрового Джоэла Эмбиида.