«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче НБА, несмотря на 60 очков Била
ТАСС, 7 января. «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» со счетом 141:136 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 7 января. «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» со счетом 141:136 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
У проигравших лучшим стал защитник Брэдли Бил, набравший рекордные для себя 60 очков.
«Филадельфия» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 6 побед в 7 матчах. «Вашингтон» расположился на 13-й строчке с 2 победами в 7 встречах.
Результаты других матчей дня: «Орландо» — «Кливленд» — 105:94; «Индиана» — «Хьюстон» — 114:107.