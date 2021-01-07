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11:40 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» проиграл «Филадельфии» в матче НБА, несмотря на 60 очков Била

ТАСС, 7 января. «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» со счетом 141:136 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: РИА "Новости"

У проигравших лучшим стал защитник Брэдли Бил, набравший рекордные для себя 60 очков. Дабл-дабл сделал защитник Расселл Уэстбрук (20 очков + 12 подборов). У победителей 38 очков на счету центрового Джоэла Эмбиида.

«Филадельфия» занимает первое место в Восточной конференции, одержав 6 побед в 7 матчах. «Вашингтон» расположился на 13-й строчке с 2 победами в 7 встречах.

Результаты других матчей дня: «Орландо» — «Кливленд» — 105:94; «Индиана» — «Хьюстон» — 114:107.

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