Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Динамо Мн
26
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Сибирь
16
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
СКА
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Металлург Мг
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
8.01
Автомобилист
Барыс
Все события
Фоторепортажи
23Загитова и триколор, Дед Мороз и Снегурочка в масках: вторая победа сборной России в кадрах
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Барселоны» и сборной США штурмовал здание Конгресса в Вашингтоне

Бывший баскетболист Дэвид Вуд, известный по прозвищу Гладиатор, был среди толпы, штурмовавшей здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
В Конгрессе США 6 января должны были утвердить результаты выборов президента страны. Однако сторонники Трампа устроили протесты около здания, а позже — ворвались внутрь.
Счастливый билет
Как часто выигрывают в лотерею в России

За свою карьеру Дэвид Вуд сыграл 412 матчей в НБА в составе «Чикаго Буллз», «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс» и «Милуоки Бакс». Кроме того он играл в Испании за «Барселону», «Басконию», «Мурсию», «Уникаху», «Гран-Канарию» и «Фуэнлабраду». Вуд также был членом национальной сборной США на чемпионате мира 1998 года в Афинах, где выиграл бронзовую медаль. 56-летний Вуд — сторонник Дональда Трампа и противник избранного президента США Джо Байдена. На акцию протеста он пришёл в куртке с флагом США, а также огромным рогом для создания шума.

Во время загрузки произошла ошибка.

7 января конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его конкурент Дональд Трамп — 232. Конгресс принял решение на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение. Голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет — участвовали около 160 млн американцев. Трамп не согласился с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в судебных инстанциях. Инаугурация нового президента США должна состояться 20 января.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Милан» потерпел первое поражение. «Ювентус» вернулся в лидеры
В сборную берут по блату? Третьяк винит в позоре родню Ларионова
Зинедин Зидан помещен на карантин
СКА потерпел третье подряд поражение в КХЛ
Дортмундская «Боруссия» интересуется футболистом «Зенита»
Сборная Швеции может в полном составе сняться с «Тур де Ски»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь