«Бруклин» проиграл «Мемфису» в матче НБА, несмотря на 43 очка Леверта
ТАСС, 9 января. «Мемфис» обыграл «Бруклин» со счетом 115:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 9 января. «Мемфис» обыграл «Бруклин» со счетом 115:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
У проигравших лучшим стал защитник Карис Леверт, набравший 43 очка. У победителей 24 очка на счету защитника Диллона Брукса,
«Мемфис» занимает 14-е место в Западной конференции, одержав 3 победы в 9 матчах. «Бруклин» расположился на 8-й строчке на Востоке с 5 победами в 10 матчах.
Результаты других матчей дня:
«Детройт» — «Финикс» — 110:105 ОТ;.
«Нью-Йорк» — «Оклахома» — 89:101;.
«Бостон» — «Вашингтон» — 116:107;.
«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 110:118;.
«Хьюстон» — «Орландо» — 132:90;.
«Милуоки» — «Юта» — 118:131.