НБА перенесла матч «Бостона» и «Майами» из-за коронавируса

Несколько игроков «Майами» оказались на карантине из-за контакта с заразившимся коронавирусом. В составе гостевой команды не набралось восьми баскетболистов, необходимых для проведения матча согласно медицинским протоколам НБА. При этом «Бостон» по этой же причине недосчитался семерых игроков, но смог обеспечить необходимый минимум.