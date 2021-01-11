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12:15 (мск), источник: ТАСС

НБА перенесла матч «Бостона» и «Майами» из-за коронавируса

ТАСС, 11 января. Домашний матч клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» против «Майами» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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Источник: AFP 2020

Несколько игроков «Майами» оказались на карантине из-за контакта с заразившимся коронавирусом. В составе гостевой команды не набралось восьми баскетболистов, необходимых для проведения матча согласно медицинским протоколам НБА. При этом «Бостон» по этой же причине недосчитался семерых игроков, но смог обеспечить необходимый минимум.

Встреча должна была пройти в понедельник, начало — 03:00 мск.

Это вторая игра в сезоне, которую пришлось перенести из-за коронавируса. 23 декабря была отложена встреча «Хьюстон» — «Оклахома».

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