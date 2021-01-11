НБА перенесла матч «Бостона» и «Майами» из-за коронавируса
ТАСС, 11 января. Домашний матч клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» против «Майами» перенесен на неопределенный срок
ТАСС, 11 января. Домашний матч клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» против «Майами» перенесен на неопределенный срок
Несколько игроков «Майами» оказались на карантине
Встреча должна была пройти в понедельник, начало — 03:00 мск.
Это вторая игра в сезоне, которую пришлось перенести