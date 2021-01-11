НБА перенесла два матча из-за коронавируса

У «Далласа» не набралось восьми игроком, которые могли бы выйти на площадку. Причиной стал протокол по коронавирусу, принятый лигой.



Напомним, ранее «Даллас» закрыл тренировочный комплекс, после того как в команде был выявлен второй случай коронавируса за три дня.



Что касается встречи «Бостон» — «Чикаго», то здесь проблемы возникли у «Селтикс» — команда не набрала восемь игроков. В настоящий момент известно только об одном случае COVID-19 в команде — у Джейсона Тэйтума.