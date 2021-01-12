Трипл-дабл Сиакама не помог «Торонто» обыграть «Портленд» в матче НБА

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколлум, набравший 30 очков. В составе «Торонто» больше всех очков набрал форвард Паскаль Сиакам (22), он оформил первый трипл-дабл в карьере, сделав также 13 подборов и 10 результативных передач.

«Портленд» одержал третью победу подряд и с шестью победами в 10 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» располагается на предпоследнем, 14-м месте на Востоке, одержав две победы в 10 играх. В следующем матче «Портленд» 14 января на выезде сыграет с «Сакраменто», «Торонто» днем позднее примет «Шарлотт».