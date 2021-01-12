Трипл-дабл Сиакама не помог «Торонто» обыграть «Портленд» в матче НБА
ТАСС, 12 января. «Портленд» дома со счетом 112:111 обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 12 января. «Портленд» дома со счетом 112:111 обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколлум, набравший 30 очков. В составе «Торонто» больше всех очков набрал форвард Паскаль Сиакам (22), он оформил первый
«Портленд» одержал третью победу подряд и с шестью победами в 10 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» располагается на предпоследнем, 14-м месте на Востоке, одержав две победы в 10 играх. В следующем матче «Портленд» 14 января на выезде сыграет с «Сакраменто», «Торонто» днем позднее примет «Шарлотт».
Результаты других матчей игрового дня: «Вашингтон» — «Финикс» — 128:107; «Кливленд» — «Мемфис» — 91:101; «Орландо» — «Милуоки» — 99:121; «Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 109:88; «Атланта» — «Филадельфия» — 112:94; «Сакраменто» — «Индиана» — 127:122.