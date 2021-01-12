Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
Куньлунь
30
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Осасуна
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Севилья
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил в матче со «Спартаком» четыре, но один — в свои ворота
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
11:34 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Сиакама не помог «Торонто» обыграть «Портленд» в матче НБА

ТАСС, 12 января. «Портленд» дома со счетом 112:111 обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Си Джей Макколлум, набравший 30 очков. В составе «Торонто» больше всех очков набрал форвард Паскаль Сиакам (22), он оформил первый трипл-дабл в карьере, сделав также 13 подборов и 10 результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Портленд» одержал третью победу подряд и с шестью победами в 10 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» располагается на предпоследнем, 14-м месте на Востоке, одержав две победы в 10 играх. В следующем матче «Портленд» 14 января на выезде сыграет с «Сакраменто», «Торонто» днем позднее примет «Шарлотт».

Результаты других матчей игрового дня: «Вашингтон» — «Финикс» — 128:107; «Кливленд» — «Мемфис» — 91:101; «Орландо» — «Милуоки» — 99:121; «Шарлотт» — «Нью-Йорк» — 109:88; «Атланта» — «Филадельфия» — 112:94; «Сакраменто» — «Индиана» — 127:122.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Назван лучший тренер десятилетия по версии IFFHS
Это’О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»
СМИ: Турецкий клуб сделал предложение ЦСКА по аренде форварда
У «Реала» проблемы, «Барселона» на подъеме: Топ-5 ставок дня
Под флагом спорта. Как россияне будут выступать на ближайших ЧМ
Дебют казахстанца в UFC против брата Хабиба вновь перенесен
Нападающий «Гремио» отказался от перехода в «Зенит»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь