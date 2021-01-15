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09:13 (мск), источник: ТАСС

НБА перенесла третий матч «Финикса» из-за карантина в команде

ТАСС, 15 января. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс» — «Индиана» перенесен из-за того, что хозяева не смогли набрать восемь игроков для участия в игре. Об этом сообщает пресс-служба «Финикса».

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Источник: AP 2020

Матч должен был пройти 17 января. Новая дата игры станет известна позднее.

Ранее НБА была вынуждена перенести встречи «Финикса» против «Голден Стэйт» (16 января) и «Атланты» (14 явнаря), так как команда 12 января провела матч против «Вашингтона», в составе которого впоследствии было выявлено два случая заражения коронавирусом.

Ранее из-за коронавируса были отложены три игры «Бостона» — против «Майами» (11 января), «Чикаго» (13 января) и «Орландо» (14 января), а также матчи «Вашингтон» — «Юта» (14 января), «Нью-Орлеан» — «Даллас» (12 января) и «Хьюстон» — «Оклахома» (23 декабря).

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