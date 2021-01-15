НБА перенесла третий матч «Финикса» из-за карантина в команде
ТАСС, 15 января. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс» — «Индиана» перенесен
ТАСС, 15 января. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс» — «Индиана» перенесен
Матч должен был пройти 17 января. Новая дата игры станет известна позднее.
Ранее НБА была вынуждена перенести встречи «Финикса» против «Голден Стэйт» (16 января) и «Атланты» (14 явнаря), так как команда 12 января провела матч против «Вашингтона», в составе которого впоследствии было выявлено два случая заражения коронавирусом.
Ранее