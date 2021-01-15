НБА перенесла третий матч «Финикса» из-за карантина в команде

Ранее НБА была вынуждена перенести встречи «Финикса» против «Голден Стэйт» (16 января) и «Атланты» (14 явнаря), так как команда 12 января провела матч против «Вашингтона», в составе которого впоследствии было выявлено два случая заражения коронавирусом.