«Голден Стэйт» с двузначной разницей проиграл «Денверу», несмотря на 35 очков Карри

Лучшими в составе «Наггетс» на площадке были оформивший трипл-дабл Никола Йокич (23 очка, 14 подборов и 10 передач), Джамал Мюррей (17 очков и 9 подборов) и Уилл Бартон (17 очков). У «Голден Стэйт» самыми результативными в матче были Стефен Карри (35 очков и 11 подборов), Джеймс Уайзмен (18 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков).