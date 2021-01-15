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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Голден Стэйт» с двузначной разницей проиграл «Денверу», несмотря на 35 очков Карри

В очередном матче чемпионата НБА «Денвер Наггетс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 114:104.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшими в составе «Наггетс» на площадке были оформивший трипл-дабл Никола Йокич (23 очка, 14 подборов и 10 передач), Джамал Мюррей (17 очков и 9 подборов) и Уилл Бартон (17 очков). У «Голден Стэйт» самыми результативными в матче были Стефен Карри (35 очков и 11 подборов), Джеймс Уайзмен (18 очков) и Эндрю Уиггинс (16 очков).

Также «Индиана Пэйсерс» в гостях обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 111:87.

Ранее в рамках игрового дня «Филадельфия Сиксерс» дома обыграл «Майами Хит» со счётом 125:108, «Торонто Рэпторс» взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (111:108), а «Хьюстон Рокетс» победил «Сан-Антонио Спёрс» (107:105).

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