«Голден Стэйт» с двузначной разницей проиграл «Денверу», несмотря на 35 очков Карри
В очередном матче чемпионата НБА «Денвер Наггетс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 114:104.
В очередном матче чемпионата НБА «Денвер Наггетс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 114:104.
Лучшими в составе «Наггетс» на площадке были оформивший
Также «Индиана Пэйсерс» в гостях обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 111:87.
Ранее в рамках игрового дня «Филадельфия Сиксерс» дома обыграл «Майами Хит» со счётом 125:108, «Торонто Рэпторс» взял верх над «Шарлотт Хорнетс» (111:108), а «Хьюстон Рокетс» победил «Сан-Антонио Спёрс» (107:105).