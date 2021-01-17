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10:00 (мск), источник: ТАСС

Харден оформил трипл-дабл в дебютном матче за клуб НБА «Бруклин»

ТАСС, 17 января. «Бруклин» обыграл «Орландо» со счетом 122:115 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Дебютный матч за «Бруклин» провел разыгрывающий защитник Джеймс Харден, который перешел в клуб 14 января в результате обмена из «Хьюстона». Харден оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, сделав 12 подборов и 14 передач.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, в его активе 42 очка. У «Орландо» больше всех набрал центровой Никола Вучевич (34).

В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает пятое место, имея в активе восемь побед в 14 матчах. «Орландо» идет на восьмой позиции с шестью победами в 13 играх.

В следующем матче «Бруклин» 19 января примет «Милуоки», «Орландо» днем ранее в гостях сыграет с «Нью-Йорком».

В другом матче игрового дня «Хьюстон» в гостях проиграл «Сан-Антонио» (91:103).

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