Харден оформил трипл-дабл в дебютном матче за клуб НБА «Бруклин»
ТАСС, 17 января. «Бруклин» обыграл «Орландо» со счетом 122:115 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 17 января. «Бруклин» обыграл «Орландо» со счетом 122:115 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дебютный матч за «Бруклин» провел разыгрывающий защитник Джеймс Харден, который перешел в клуб 14 января в результате обмена из «Хьюстона». Харден оформил
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, в его активе 42 очка. У «Орландо» больше всех набрал центровой Никола Вучевич (34).
В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает пятое место, имея в активе восемь побед в 14 матчах. «Орландо» идет на восьмой позиции с шестью победами в 13 играх.
В следующем матче «Бруклин» 19 января примет «Милуоки», «Орландо» днем ранее в гостях сыграет с «Нью-Йорком».
В другом матче игрового дня «Хьюстон» в гостях проиграл «Сан-Антонио» (91:103).