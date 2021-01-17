Харден оформил трипл-дабл в дебютном матче за клуб НБА «Бруклин»

Дебютный матч за «Бруклин» провел разыгрывающий защитник Джеймс Харден, который перешел в клуб 14 января в результате обмена из «Хьюстона». Харден оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, сделав 12 подборов и 14 передач.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ce26282caa83216b0fb7" data-vnd="ce26282caa83216b0fb7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ce26282caa83216b0fb7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, в его активе 42 очка. У «Орландо» больше всех набрал центровой Никола Вучевич (34).

В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» занимает пятое место, имея в активе восемь побед в 14 матчах. «Орландо» идет на восьмой позиции с шестью победами в 13 играх.

В следующем матче «Бруклин» 19 января примет «Милуоки», «Орландо» днем ранее в гостях сыграет с «Нью-Йорком».