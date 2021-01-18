Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче НБА с «Чикаго»
ТАСС, 18 января. «Даллас» проиграл «Чикаго» со счетом 101:117 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 18 января. «Даллас» проиграл «Чикаго» со счетом 101:117 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Лука Дончич, оформивший
В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 11-е место, имея в активе пять побед в 15 матчах. «Даллас» идет на восьмой позиции на Западе с шестью победами в 12 играх.
В следующем матче «Даллас» 19 января в гостях сыграет с «Торонто», «Чикаго» в этот же день примет «Хьюстон».
В другом матче игрового дня «Нью-Йорк» в гостях разгромил «Бостон» (105:75).