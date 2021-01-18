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08:53 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче НБА с «Чикаго»

ТАСС, 18 января. «Даллас» проиграл «Чикаго» со счетом 101:117 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Лука Дончич, оформивший трипл-дабл — 36 очков, 16 подборов, 15 передач. В составе гостей больше всех набрал форвард Лаури Маркканен (29 очков + 10 подборов).

В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» занимает 11-е место, имея в активе пять побед в 15 матчах. «Даллас» идет на восьмой позиции на Западе с шестью победами в 12 играх.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Даллас» 19 января в гостях сыграет с «Торонто», «Чикаго» в этот же день примет «Хьюстон».

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк» в гостях разгромил «Бостон» (105:75).

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