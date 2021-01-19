Дональд Трамп под конец срока приказал построить памятник Коби Брайанту

Текст документа опубликован на сайте Белого дома.



Среди личностей, которых удостоят статуями в парке, легенда «Лос -Анджелес Лейкерс» Коби Брайант, основатель Apple Стив Джобс, астронавт NASA Нил Армстронг, первая женщина-авиатор Амелия Эрхарт, легкоатлет Джесси Оуэнс, Джон Кеннеди, Мартин Лютер Кинг, Бенджамин Франклин и многие другие.



Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.