Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Индиану» в матче НБА
ТАСС, 21 января. «Даллас» со счетом 124:112 обыграл «Индиану» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 21 января. «Даллас» со счетом 124:112 обыграл «Индиану» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Кристапс Порзингис, оформивший
Дончич оформил свой 30-й
«Даллас» после 14 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции с семью победами. «Индиана» занимает четвертую строчку Восточной конференции, выиграв 8 матчей из 14.
В других матчах игрового дня «Филадельфия» дома обыграла «Бостон» (117:109), «Кливленд» на своей площадке одолел «Бруклин» (147:135 ОТ), «Атланта» — «Детройт» (123:115), «Майами» в гостях был сильнее «Торонто» (111:102).
Следующий матч «Даллас» проведет 23 января в гостях против «Сан-Антонио». «Индиана» в тот же день примет «Орландо».