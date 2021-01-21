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10:53 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Индиану» в матче НБА

ТАСС, 21 января. «Даллас» со счетом 124:112 обыграл «Индиану» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл (27 очков + 12 передач). Его одноклубник Лука Дончич сделал трипл-дабл (13 очков + 12 подборов + 12 передач). Дабл-дабл на счету форварда «Индианы» Домантаса Сабониса (25 очков + 10 подборов).

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Дончич оформил свой 30-й трипл-дабл за три сезона в НБА, повторив достижение Оскара Робертсона и Мэджика Джонсона.

«Даллас» после 14 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции с семью победами. «Индиана» занимает четвертую строчку Восточной конференции, выиграв 8 матчей из 14.

В других матчах игрового дня «Филадельфия» дома обыграла «Бостон» (117:109), «Кливленд» на своей площадке одолел «Бруклин» (147:135 ОТ), «Атланта» — «Детройт» (123:115), «Майами» в гостях был сильнее «Торонто» (111:102).

Следующий матч «Даллас» проведет 23 января в гостях против «Сан-Антонио». «Индиана» в тот же день примет «Орландо».

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