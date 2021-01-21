Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Индиану» в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл (27 очков + 12 передач). Его одноклубник Лука Дончич сделал трипл-дабл (13 очков + 12 подборов + 12 передач). Дабл-дабл на счету форварда «Индианы» Домантаса Сабониса (25 очков + 10 подборов).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0758cf229c137eb937c5" data-vnd="0758cf229c137eb937c5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0758cf229c137eb937c5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Дончич оформил свой 30-й трипл-дабл за три сезона в НБА, повторив достижение Оскара Робертсона и Мэджика Джонсона.

«Даллас» после 14 матчей занимает девятое место в таблице Западной конференции с семью победами. «Индиана» занимает четвертую строчку Восточной конференции, выиграв 8 матчей из 14.

В других матчах игрового дня «Филадельфия» дома обыграла «Бостон» (117:109), «Кливленд» на своей площадке одолел «Бруклин» (147:135 ОТ), «Атланта» — «Детройт» (123:115), «Майами» в гостях был сильнее «Торонто» (111:102).