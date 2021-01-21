НБА отменила шестую игру «Вашингтона» подряд из-за коронавируса в команде

Сообщается, что «Вашингтон» не сможет набрать восемь игроков для участия в игре. Матч должен был пройти в ночь на субботу по московскому времени.

Ранее стало известно, что в «Вашингтоне» произошла вспышка коронавируса. Из-за этого были перенесены две игры команды против «Кливленда» 17 и 18 января, а также встреча против «Шарлотт» 21 января.

«Вашингтон» провел последний матч 12 января против «Финикса» (128:107). НБА перенесла шестую игру команды подряд. Встречи против «Юты» (14 января) и «Детройта» (16 января) также были отложены из-за нехватки игроков в столичном клубе.