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12:23 (мск), источник: ТАСС

НБА отменила шестую игру «Вашингтона» подряд из-за коронавируса в команде

ТАСС, 21 января. Матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтоном» и «Милуоки» отменен из-за карантина в столичной команде. Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».

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Сообщается, что «Вашингтон» не сможет набрать восемь игроков для участия в игре. Матч должен был пройти в ночь на субботу по московскому времени.

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Ранее стало известно, что в «Вашингтоне» произошла вспышка коронавируса. Из-за этого были перенесены две игры команды против «Кливленда» 17 и 18 января, а также встреча против «Шарлотт» 21 января.

«Вашингтон» провел последний матч 12 января против «Финикса» (128:107). НБА перенесла шестую игру команды подряд. Встречи против «Юты» (14 января) и «Детройта» (16 января) также были отложены из-за нехватки игроков в столичном клубе.

«Вашингтон» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе клуба три победы в 11 матчах.

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