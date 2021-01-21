НБА отменила шестую игру «Вашингтона» подряд из-за коронавируса в команде
ТАСС, 21 января. Матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтоном» и «Милуоки» отменен
ТАСС, 21 января. Матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Вашингтоном» и «Милуоки» отменен
Сообщается, что «Вашингтон» не сможет набрать восемь игроков для участия в игре. Матч должен был пройти в ночь на субботу по московскому времени.
Ранее стало известно, что в «Вашингтоне» произошла вспышка коронавируса.
«Вашингтон» провел последний матч 12 января против «Финикса» (128:107). НБА перенесла шестую игру команды подряд. Встречи против «Юты» (14 января) и «Детройта» (16 января) также были отложены
«Вашингтон» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе клуба три победы в 11 матчах.