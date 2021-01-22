«Лейкерс» обыграли «Милуоки», Леброн набрал 34 очка
В очередном матче регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Милуоки Бакс» со счётом 113:106.
В очередном матче регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде переиграл «Милуоки Бакс» со счётом 113:106.
Лучшими в составе победителей на площадке стали Леброн Джеймс (34 очка и 8 передач), Кентавиус
У «Милуоки» самыми результативными в матче были оформивший
Следующий матч «Лейкерс» на выезде проведут против «Чикаго Буллз» 24 января, а «Милуоки» дома примут «Вашингтон Уизардс» 23 января.
Также в рамках игрового дня свои матчи проводят «Голден Стэйт Уорриорз» с «Нью-Йорк Никс» и «Юта Джаз» с «Нью-Орлеан Пеликанс».