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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бруклин» второй раз подряд проиграл «Кливленду», «Даллас» вырвал победу у «Сан-Антонио»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Торонто Рэпторс» оказался сильнее «Майами Хит» — 101:81.

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Источник: AP 2020

Самый значительный вклад в победу «Рэпторс» внёс лёгкий форвард Норман Пауэлл — 23 очка и 3 подбора Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету Паскаля Сиакама (15 очков, 14 подборов и 5 передач).

В другом матче «Филадельфия Сиксерс» нанёс поражение «Бостон Селтикс» (122:110), которое стало для «кельтов» третьим подряд. Лучшую результативность в этом матче продемонстрировал лёгкий форвард Джейлен Браун — 42 очка, 9 подборов и 3 передачи. В составе «Филадельфии» больше всех очков набрал Джоэль Эмбиид, отметившийся дабл-даблом из 38 очков и 11 подборов.

В других встречах «Детройт Пистонс» уступил с перевесом в одно очко «Хьюстон Рокетс» (102:103), «Индиана Пэйсерс» в овертайме обыграл «Орландо Мэджик» (120:118 ОТ), «Чикаго Буллз» победил «Шарлотт Хорнетс» (123:110), «Кливленд Кавальерс» сломил сопротивление «Бруклин Нетс» (125:113), «Атланта Хоукс» крупно обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» (116:98), а «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» (122:117).

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