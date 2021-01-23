«Клипперс» обыграли «Оклахому» благодаря 60 очкам Кавая и Джорджа, «Денвер» дожал «Финикс»

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Кавай Леонард, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 2 передачи. Вторым по результативности в составе хозяев стал его коллега по амплуа Пол Джордж — 29 очков, 7 подборов и 5 передач. Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету испанского форварда «Лос-Анджелеса» Сержа Ибаки (17 очков, 11 подборов и 1 передача).