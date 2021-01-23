«Клипперс» обыграли «Оклахому» благодаря 60 очкам Кавая и Джорджа, «Денвер» дожал «Финикс»
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«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 120:106.
Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Кавай Леонард, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 2 передачи. Вторым по результативности в составе хозяев стал его коллега по амплуа Пол Джордж — 29 очков, 7 подборов и 5 передач. Единственный
У «Лос-Анджелес Клипперс» это 6-я победа подряд. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.
В параллельных встречах «Сакраменто Кингз» прервал 4-матчевую серию проигрышей, обыграв «Нью-Йорк Никс» (103:94), несмотря на