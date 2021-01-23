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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Клипперс» обыграли «Оклахому» благодаря 60 очкам Кавая и Джорджа, «Денвер» дожал «Финикс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2020

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 120:106.

Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс лёгкий форвард Кавай Леонард, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 2 передачи. Вторым по результативности в составе хозяев стал его коллега по амплуа Пол Джордж — 29 очков, 7 подборов и 5 передач. Единственный дабл-дабл в этой встрече на счету испанского форварда «Лос-Анджелеса» Сержа Ибаки (17 очков, 11 подборов и 1 передача).

У «Лос-Анджелес Клипперс» это 6-я победа подряд. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

В параллельных встречах «Сакраменто Кингз» прервал 4-матчевую серию проигрышей, обыграв «Нью-Йорк Никс» (103:94), несмотря на дабл-дабл Джулиуса Рэндла (26 очков, 15 подборов и 4 передачи) и Митчелла Робинсона (12 очков, 10 подборов), а «Денвер Наггетс» в овертайме дожал «Финикс Санз» (130:126 ОТ). У центрового «Денвера» Николы Йокича дабл-дабл (31 очко, 10 подборов и 8 передач).

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