У игрока НБА отняли шкафчик. Он стал бросаться едой и жаловаться на рабство

Раздевалка игроков «Кливленда» — место с особенными биоэнергетическими полями.

Здесь Леброн разбивает тренерскую доску со злости после поражения в первом матче финала-2018 — и ломает руку.

Здесь Делонте Уэст получает бан от клуба, наорав на журналиста отборным матом, просто потому что тот неосторожно сказал «привет», когда игрок концентрировался.

Здесь Пол Сайлас отстраняет от команды Айру Ньюбла, вдогонку обозвав его «хип-хоп-мазафакером», — игрок перед этим обругал тренера за то, что тот давал отдых новичку Леброну, но при этом самого Ньюбла вообще не выпустил в матче, на который приехали родственники Айры.

Здесь дерутся Кайри Ирвинг с Дионом Уэйтерсом, одноклубники обвиняют Кевина Лава в слабости или демонстративно игнорируют Айзейю Томаса.

Здесь такая аура, что известный бузотер Чарльз Оукли не может пройти мимо дверей в раздевалку «Кэвс», не задрав охранника.

Здесь даже однажды в эйфории разбрызгивали чемпионское шампанское… но чаще в ярости метали друг в друга недоеденный ланч.

20-летний Кевин Портер-младший взял пример с легенд клуба. Правда, не с Леброна, не с Марка Прайса, и даже не с Кайри Ирвинга — а с Джей Ар Смита, самого меметичного и непредсказуемого игрока чемпионов Востока 2015−2018.

Три года назад находившийся в дурном настроении Джей Ар бросил миску с супом в помощника тренера Дэймона Джонса, за что получил дисквалификацию на 1 матч. Повод — неудачная шутка от Джонса.

В начале этой недели Портер решил возобновить традицию кливлендского «фудфайта» и швырялся едой, когда лишился любимого шкафчика в раздевалке.

За несколько дней до этого «Кливленд» помогал «Хьюстону» и «Бруклину» с обменом Джеймса Хардена — отдал посредственный выбор на драфте, получил перспективного центрового Джарретта Аллена (в первых же матчах — 15,5 очка, 8,5 подбора, 2 блока при 68,4% точности бросков всего за 25 минут в среднем).

За такой неравноценный обмен «Кэвс» взяли на себя еще и контракт 26-летнего форварда Торина Принса (кстати, он тоже уже вписался в команду и набрал те же 15,5 очка в среднем за два матча). С новыми игроками и при новом протоколе по коронавирусу в клубе решили изменить рассадку в раздевалке, кроме того, как более опытный игрок, Принс получил шкафчик ближе к центру — места у стен обычно отдаются молодым баскетболистам.

Проблема в том, что новый шкафчик Принса ранее принадлежал нестабильному Портеру.

Кевина не устроили новые принципы фэншуя в раздевалке, и когда он обнаружил новую рассадку, начал возмущаться: кричать, ругаться и кидаться едой (к сожалению, до сих пор не известно, был ли это суп). Пришлось вызывать из офиса генменеджера клуба Коби Олтмена, чтобы тот утихомирил молодого засранца, но и Коби не справился. В его адрес Портер выпалил, что находится у клуба «в современном рабстве» (цитата). Даже несмотря на то, что и Олтмен, и главный тренер команды Джей Би Бикерстафф — сами афроамериканцы.

После такого срыва клуб сказал Портеру немедленно очистить шкафчик от своих вещей (где бы тот ни стоял), объявил остальным игрокам команды, что Кевина больше в команде не будет, и приступил к поиску вариантов обмена несносного баскетболиста.

«Кливленд» не вывело из равновесия происшествие с Кевином Портером — после инцидента в раздевалке «Кэвс» дважды обыграли «Бруклин», одного из фаворитов сезона (147:135 в двух овертаймах позавчера и 125:113 — сегодня). И с показателями в 8 побед и 7 поражений «Кливленд» идет пятым на Востоке, опережая даже «Нетс» — такого удачного старта у клуба еще не было после ухода Леброна.

Но вернемся к «современному рабу» Кевину Портеру, который, кстати, получит за этот сезон 1,7 млн долларов. А ровно месяц назад «Кливленд» гарантировал ему еще 1,8 млн на следующий сезон, потому что поверил в его потенциал — несмотря на проблемы с законом.

Все верно, бросание едой и ругань в адрес начальства — не самые большие проблемы, которые своим командам приносит Портер. Несмотря на очевидный талант, он был выбран самым последним в первом раунде драфта-2019, и то лишь потому, что у «Кэвз» было очень много драфтпиков, и они могли пойти на риск.

Еще в университете Южной Калифорнии, куда Портер поступал в статусе одного из лучших школьников страны (в рейтинге авторитетного агентства Rivals он стоял выше, чем Тайлер Хирро или Коби Уайт), Кевина отстраняли от команды на три матча за неадекватное поведение. Несмотря на очевидную необходимость провести еще год в колледже, чтобы сначала попасть в старт хотя бы там, Портер выставился на драфт НБА.

Но первый сезона Портера в НБА был удивительно спокойным вне паркета и даже многообещающим — на площадке: Кевин быстро попал в ротацию, набирал 10 очков в среднем за игру, и единственным нарушением дисциплины у новичка стал толчок арбитра плечом — глупо и некрасиво, но такое воспитывается.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zSTq0kAYkSc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Да, еще была забытая игровая майка, из-за которой защитник не попал в стартовую заявку. Больше момент для рубрики приколов Шакила О’Нила, чем серьезный проступок, которыми так пугали перед драфтом.

Все изменилось в межсезонье.

Сначала Портер выложил в инстаграм мрачный пост с фразой «Хотели бы вы когда-нибудь увидеть конец своего времени?» Когда клуб попытался выяснить, все ли у игрока в порядке, он просто удалился из соцсетей.

И только болельщики собрались переживать за психику молодого игрока, как он:

• перевернул свой «Мерседес» на трассе;.

• по некоторым данным — даже признался, что выпивал до того, как сесть за руль, хотя полиция не нашла следов алкоголя в крови;.

• в бардачке полиция нашла заряженное оружие;.

• и немного марихуаны.

Игрока арестовали, но адвокатам Портера удалось доказать, что машиной пользуется его мать, у которой есть лицензия на ношение огнестрельного оружия, и она просто забыла пистолет в бардачке, когда последний раз была за рулем. А сам Кевин не знал, что оружие находится в машине.

Количество найденного наркотика также оказалось недостаточным для обвинения, так что на Портере теперь висит только нарушение ПДД.

Клуб все время пытался поддерживать игрока, но тот не отвечал взаимностью: сначала Портер пропустил тренировочный лагерь и начало сезона из-за положительного теста на коронавирус, потом никак не мог набрать форму, а как только «Кливленд» внес его в активную заявку — устроил разборки по поводу шкафчика.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBuiHUBntrR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Scoot (@kevinporterjr)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, беды Портера — из детства; как и многих других игроков НБА, Кевина-младшего мать растила в одиночку. Кевин-старший (не путать с другим Кевином Портером, который в 1970-е и 1980-е четыре раза лидировал в НБА по передачам) провел несколько лет в тюрьме за непредумышленное убийство 14-летней девочки, вышел на свободу, завел семью, троих детей, но вскоре был убит пятью выстрелами во время разборки его друзей в баре.

В память о своем отце Кевин выступает под 4-м номером, потому что младшему было четыре года, когда убили старшего.

Но сможет ли Кевин продолжить чтить память отца и играть под № 4? Этот номер сейчас занят в его новой команде: в пятницу «Кливленд» нашел, куда скинуть Портера — с защитником готов рискнуть «Хьюстон». По нескольким причинам: во-первых, один из ассистентов в клубе — Джон Лукас, когда-то тоже трудноуправляемый талант, с дисквалификации которого за кокаин начался развал одной из самых перспективных команд в истории, но позднее — уважаемый всеми тренер.

В клубе уже объявили, что Лукас будет персонально работать с Портером.

Во-вторых, игрок, с которым по стилю игры больше всего сравнивают Портера — Джеймс Харден. Кевин тоже левша, так же любит броски с отшагиванием на трехочковую линию, обыгрыш 1-на-1 и резкую смену направления при дриблинге. Собственно, Хардена в качестве примера для подражания он и выбрал себе еще в школьные годы и пытался копировать всего его «фишки» (видимо, замашки примадонны тоже входят в этот комплект).

Сможет ли Джон Лукас помочь Кевину? Найдет ли игрок правильную мотивацию в клубе, где играл его кумир? Получится ли у Портера стать вторым Харденом для «Хьюстона»? Ох, давайте сначала хотя бы узнаем, не разгромит ли он раздевалку «Рокетс», если Дэньюэл Хаус не отдаст новобранцу любимый 4-й номер на форме.