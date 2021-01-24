Дабл-дабл Джеймса и 37 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Чикаго» в матче НБА
ТАСС, 24 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 101:90 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 24 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 101:90 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис (37 очков). Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал
В турнирной таблице «Лейкерс» лидируют в Западной конференции с 13 победами в 17 играх, «Чикаго» располагается на девятой строчке в Восточной конференции, проиграв девять игр из 16. В следующем матче «Чикаго» примет «Бостон» 26 января, «Лейкерс» на выезде сыграют с «Кливлендом» в тот же день.
Результаты других встреч дня
«Бруклин» — «Майами» — 128:124;.
«Детройт» — «Филадельфия» — 110:114;.
«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 120:110;.
«Даллас» — «Хьюстон» — 108:133;.
«Юта» — «Голден Стэйт» — 129:108.