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12:02 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Джеймса и 37 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Чикаго» в матче НБА

ТАСС, 24 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 101:90 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис (37 очков). Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс сделал дабл-дабл (17 очков + 10 подборов). У «Чикаго» дабл-даблом отметился Зак Лавин (21 очко + 10 подборов).

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В турнирной таблице «Лейкерс» лидируют в Западной конференции с 13 победами в 17 играх, «Чикаго» располагается на девятой строчке в Восточной конференции, проиграв девять игр из 16. В следующем матче «Чикаго» примет «Бостон» 26 января, «Лейкерс» на выезде сыграют с «Кливлендом» в тот же день.

Результаты других встреч дня

«Бруклин» — «Майами» — 128:124;.

«Детройт» — «Филадельфия» — 110:114;.

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 120:110;.

«Даллас» — «Хьюстон» — 108:133;.

«Юта» — «Голден Стэйт» — 129:108.

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