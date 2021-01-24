Дабл-дабл Джеймса и 37 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Чикаго» в матче НБА

В турнирной таблице «Лейкерс» лидируют в Западной конференции с 13 победами в 17 играх, «Чикаго» располагается на девятой строчке в Восточной конференции, проиграв девять игр из 16. В следующем матче «Чикаго» примет «Бостон» 26 января, «Лейкерс» на выезде сыграют с «Кливлендом» в тот же день.