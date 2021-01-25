«Милуоки» обыграл «Атланту», Хэйворд вытащил победу для «Шарлотт» на последней секунде

Лучшими в составе хозяев на площадке стали Яннис Адетокунбо (27 очков, 14 подборов и 8 передач), Бобби Портис (21 очко) и Крис Миддтлон (19 очков и 8 подборов). У «Атланты» самыми результативными в матче оказались Деандре Хантер (33 очка), Джон Коллинс (30 очков) и Данило Галлинари (17 очков). В следующем матче «Милуоки» на выезде 28 января сыграет с «Торонто Рэпторс», а «Атланта» 27 января дома примет «Лос-Анджелес Клипперс».