Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
71
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
25.01
Атлетик
Хетафе
51
Футбол. Зарубежный
21:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. КХЛ
25.01
Витязь
Куньлунь
30
Хоккей. КХЛ
25.01
Спартак
Торпедо НН
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
25.01
Йокерит
Авангард
25
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью
9ЦСКА обыграл СКА в овертайме
09:02 (мск), источник: ТАСС

НБА отменила матч «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» из-за нехватки игроков в обеих командах

ТАСС, 26 января. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Орлеаном» и «Сан-Антонио» отменен из-за карантина в обеих командах. Об этом сообщает пресс-служба «Нью-Орлеана».

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика

Обе команды не смогли набрать восемь игроков для участия в матче. Встреча должна была пройти 26 января.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее были из-за вспышки коронавируса в «Вашингтоне» НБА перенесла шесть матчей команды подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нью-Орлеан» выиграл 5 из 15 матчей регулярного чемпионата и занимает 14-ю строчку в таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» находится на восьмой позиции с 9 победами в 17 играх.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
Россиянина обвиняют в нанесении увечий сопернику
Кокорин в Италии: первые слова и видео
Алена Косторная назвала причину ухода от Этери Тутберидзе
Вяльбе и Большунов извинились за скандальный инцидент в Лахти
С чем не справился Фрэнк Лэмпард и почему Абрамович его уволил
Marca: «Зенит» задолжал «Барселоне» 9 миллионов евро
Защитник мадридского «Реала» заразился коронавирусом
Чемпионка US Open потеряла за месяц сразу трех членов семьи
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь