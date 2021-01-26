НБА отменила матч «Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» из-за нехватки игроков в обеих командах
ТАСС, 26 января. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Орлеаном» и «Сан-Антонио» отменен
ТАСС, 26 января. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Орлеаном» и «Сан-Антонио» отменен
Обе команды не смогли набрать восемь игроков для участия в матче. Встреча должна была пройти 26 января.
Ранее были
«Нью-Орлеан» выиграл 5 из 15 матчей регулярного чемпионата и занимает 14-ю строчку в таблице Западной конференции. «Сан-Антонио» находится на восьмой позиции с 9 победами в 17 играх.