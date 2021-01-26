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10:14 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Майами» в матче НБА

ТАСС, 26 января. «Бруклин» со счетом 98:85 обыграл «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Майами» Бэм Адебайо, сделавший дабл-дабл (26 очков + 10 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Легкий форвард «Бруклина» Кевин Дюрант также сделал дабл-дабл (20 очков + 13 подборов). Он набрал 20 очков в 14-й игре подряд — это четвертый результат в истории «Бруклина». Дюрант стал игроком команды летом 2019 года, однако из-за травмы смог дебютировать только в этом сезоне.

«Бруклин» выиграл 11 матчей из 21 и занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции. «Майами» находится на 13-м месте с 6 победами в 16 играх.

Следующую встречу «Бруклин» проведет 28 января в гостях против «Атланты». «Майами» в тот же день дома примет «Денвер».

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