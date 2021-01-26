Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Майами» в матче НБА
ТАСС, 26 января. «Бруклин» со счетом 98:85 обыграл «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 26 января. «Бруклин» со счетом 98:85 обыграл «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Майами» Бэм Адебайо, сделавший
Легкий форвард «Бруклина» Кевин Дюрант также сделал
«Бруклин» выиграл 11 матчей из 21 и занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции. «Майами» находится на 13-м месте с 6 победами в 16 играх.
Следующую встречу «Бруклин» проведет 28 января в гостях против «Атланты». «Майами» в тот же день дома примет «Денвер».