Дабл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Майами» в матче НБА

Легкий форвард «Бруклина» Кевин Дюрант также сделал дабл-дабл (20 очков + 13 подборов). Он набрал 20 очков в 14-й игре подряд — это четвертый результат в истории «Бруклина». Дюрант стал игроком команды летом 2019 года, однако из-за травмы смог дебютировать только в этом сезоне.