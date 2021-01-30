«Милуоки» проиграл «Нью-Орлеану», «Клипперс» с Леонардом и Джорджем разгромили «Орландо»

Лучшими в составе победителей на площадке стали Брэндон Ингрэм (28 очков), Лонзо Болл (27 очков) и Эрик Бледсо (25 очков). Зайон Уильямсон набрал 21 очко и совершил 9 подборов.

Самыми результативными в составе «Бакс» были Яннис Адетокунбо (38 очков и 11 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 9 подборов) и Крис Миддлтон (16 очков, 8 подборов и 8 передач).

Также в рамках игрового дня были сыграны ещё шесть матчей: «Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» (108:105), «Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» (100:116), «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» (102:81), «Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз» (124:126), «Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» (90:116), у победителей из карантина вышли Кавай Леонард и Пол Джордж, «Оклахома-Сити Тандер» — «Бруклин Нетс» (125:147).

Кроме того, в эти минуты свои матчи проводят «Миннесота Тимбервулвз» с «Филадельфия Сиксерс», «Сан-Антонио Спёрс» с «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз» с «Даллас Маверикс».