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09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бруклин» без Дюранта набрал 147 очков и разгромил «Оклахому», у Хардена трипл-дабл

В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде разгромил «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 147:125.

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Источник: AP 2020

Лучшими в составе победителей на площадке стали оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (25 очков, 10 подборов и 11 передач), Кайри Ирвинг (25 очков) и Джо Харрис (20 очков). Кевин Дюрант участия в матче не принимал.

У «Оклахомы» самыми результативными на паркете оказались Тео Маледон (24 очка), Шей Гилджес-Александер (24 очка) и Хамиду Диалло (18 очков).

Также в рамках игрового дня были сыграны ещё несколько матчей: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Милуоки Бакс» (131:126), «Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» (108:105), «Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» (100:116), «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» (102:81), «Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз» (124:126), «Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» (90:116), «Миннесота Тимбервулвз» — «Филадельфия Сиксерс» (94:118), «Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» (119:109).

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