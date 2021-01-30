«Бруклин» без Дюранта набрал 147 очков и разгромил «Оклахому», у Хардена трипл-дабл
В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде разгромил «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 147:125.
В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде разгромил «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 147:125.
Лучшими в составе победителей на площадке стали оформивший
У «Оклахомы» самыми результативными на паркете оказались Тео Маледон (24 очка), Шей
Также в рамках игрового дня были сыграны ещё несколько матчей: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Милуоки Бакс» (131:126), «Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» (108:105), «Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» (100:116), «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» (102:81), «Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз» (124:126), «Орландо Мэджик» — «Лос-Анджелес Клипперс» (90:116), «Миннесота Тимбервулвз» — «Филадельфия Сиксерс» (94:118), «Сан-Антонио Спёрс» — «Денвер Наггетс» (119:109).