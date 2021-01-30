«Бруклин» без Дюранта набрал 147 очков и разгромил «Оклахому», у Хардена трипл-дабл

Лучшими в составе победителей на площадке стали оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (25 очков, 10 подборов и 11 передач), Кайри Ирвинг (25 очков) и Джо Харрис (20 очков). Кевин Дюрант участия в матче не принимал.

У «Оклахомы» самыми результативными на паркете оказались Тео Маледон (24 очка), Шей Гилджес-Александер (24 очка) и Хамиду Диалло (18 очков).