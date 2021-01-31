Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» победить «Бостон» в матче НБА
ТАСС, 31 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Бостон» со счетом 96:95 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 31 января. «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Бостон» со счетом 96:95 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, набравший 30 очков. Также на его счету 9 подборов и 3 передачи. В составе «Лейкерс»
В турнирной таблице «Лейкерс» занимают третье место в Западной конференции с 15 победами в 21 игре, «Бостон» идет пятым на Востоке, одержав 10 побед в 18 матчах.
В следующем матче «Лейкерс» сыграют в гостях с «Атлантой» 2 февраля, «Бостон» на следующий день встретится на выезде с «Голден Стэйт».
Результаты других встреч дня: «Майами» — «Сакраменто» — 105:104; «Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 112:126; «Чикаго» — «Портленд» — 122:123; «Шарлотт» — «Милуоки» — 126:114; «Сан-Антонио» — «Мемфис» — 112:129; «Даллас» — «Финикс» — 105:111.