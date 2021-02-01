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08:33 (мск), источник: Чемпионат.com

47 очков Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:117.

Самым результативным в составе победителем стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов. Уилл Бартон набрал 18 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Боян Богданович, набравший 29 очков. Донован Митчелл и Джордан Кларксон набрали по 13 очков.

«Денвер» одержал шестую победу за последние семь матчей. «Юта» прервала 11-матчевую победную серию.

В следующем матче «Денвер» 2 февраля встретится с «Детройт Пистонс», а «Юта» на день позже сыграет с «Детройтом».

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