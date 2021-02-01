47 очков Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз».
Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:117.
Самым результативным в составе победителем стал Никола Йокич, который оформил
В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Боян Богданович, набравший 29 очков. Донован Митчелл и Джордан Кларксон набрали по 13 очков.
«Денвер» одержал шестую победу за последние семь матчей. «Юта» прервала 11-матчевую победную серию.
В следующем матче «Денвер» 2 февраля встретится с «Детройт Пистонс», а «Юта» на день позже сыграет с «Детройтом».