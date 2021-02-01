«Вашингтон» набрал 149 очков и обыграл «Бруклин», Уэстбрук оформил дабл-дабл с 41 очком

Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс разыгрывающий Рассел Уэстбрук, который был близок к трипл-даблу — 41 очко, 10 подборов и 8 передач.

«Вашингтон» прервал свою 4-матчевую серию поражений, а «Бруклин» аналогичную серию из побед.