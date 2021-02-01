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09:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» набрал 149 очков и обыграл «Бруклин», Уэстбрук оформил дабл-дабл с 41 очком

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс», которая завершилась победой хозяев — 149:146.

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Источник: AP 2020

Самый значительный вклад в победу «Вашингтона» внёс разыгрывающий Рассел Уэстбрук, который был близок к трипл-даблу — 41 очко, 10 подборов и 8 передач.

Лучшую результативность в составе «Бруклина» продемонстрировал лёгкий форвард Кевин Дюрант — 37 очков, 7 подборов и 6 передач.

«Вашингтон» прервал свою 4-матчевую серию поражений, а «Бруклин» аналогичную серию из побед.

В параллельных встречах игрового дня «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграл «Индиану Пэйсерс» (119:110), «Торонто Рэпторс» благодаря дабл-даблу Паскаля Сиакама (30 очков, 10 подборов и 3 передачи) разобрался с «Орландо Мэджик» (115:102), а 25 очков и 22 подбора Драммонда не помогли «Кливленд Кавальерс» в игре с «Миннесотой Тимбервулвз» (104:109).

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